#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Финансы

Срок использования старых купюр номиналом 10 тысяч тенге продлят в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 13:34 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 6 марта 2026 года высказался о сроках использования старых купюр номиналом 10 тыс. тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов заявил, что планируется продлить срок использования старых купюр номиналом 10 тыс. еще на один год.

"Они пользуются достаточно большим спросом и банки второго уровня обратились с такой просьбой, чтобы мы продлили срок еще на год. Это нормально. Срок должен выйти в июне 2027", – подчеркнул глава Нацбанка.

26 января 2026 года пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК) опубликовала важное заявление касательно замены старых банкнот на новые – серию "Сакский стиль".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Как долго останутся в обороте старые купюры номиналом 5 и 10 тысяч тенге
13:55, 29 августа 2024
Как долго останутся в обороте старые купюры номиналом 5 и 10 тысяч тенге
Могут ли перестать принимать в магазинах "старые" 5000 тенге
16:07, 29 августа 2025
Могут ли перестать принимать в магазинах "старые" 5000 тенге
В Казахстане расширят использование цифрового тенге в бюджетном процессе
13:57, 10 февраля 2026
В Казахстане расширят использование цифрового тенге в бюджетном процессе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
13:51, Сегодня
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
Дана Уайт "шокировал" фанатов кардом UFC в Белом доме
13:36, Сегодня
Дана Уайт "шокировал" фанатов кардом UFC в Белом доме
Нужно ли оставлять Михаила Кравца у руля "Барыса" после очередного позора в КХЛ
13:07, Сегодня
Нужно ли оставлять Михаила Кравца у руля "Барыса" после очередного позора в КХЛ
Владимир Чебурин назначен новым главным тренером "Атырау"
12:47, Сегодня
Владимир Чебурин назначен новым главным тренером "Атырау"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: