Срок использования старых купюр номиналом 10 тысяч тенге продлят в Казахстане

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 6 марта 2026 года высказался о сроках использования старых купюр номиналом 10 тыс. тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов заявил, что планируется продлить срок использования старых купюр номиналом 10 тыс. еще на один год.

"Они пользуются достаточно большим спросом и банки второго уровня обратились с такой просьбой, чтобы мы продлили срок еще на год. Это нормально. Срок должен выйти в июне 2027", – подчеркнул глава Нацбанка.

26 января 2026 года пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК) опубликовала важное заявление касательно замены старых банкнот на новые – серию "Сакский стиль".