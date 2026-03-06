Из чего формируется портфель крипторезерва Казахстана, рассказал глава Нацбанка

Фото: Zakon.kz

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 6 марта 2026 года рассказал, на каком этапе находится работа по созданию и старту работы национального стратегического крипторезерва, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что криптоактивы перестают быть высокорисковыми инвестициями. "Мы видим, что крупнейшие инвестиционные дома, многие суверенные фонды и даже правительства начинают инвестировать в криптоактивы. Поэтому мы не должны оставаться в стороне. Мы соответствующее решение правления приняли в ноябре 2025 года, сформировали портфель. Там три источника, которые вы перечислили. Из золотовалютного резерва мы уже сформировали портфель до 350 млн долларов", – сказал он. По его словам, сейчас формируется перечень инструментов, которые будет инвестировать Нацбанк. "Это не так, что мы взяли 350 млн и в биткоин вложили. Нет. Это акции высокотехнологичных компаний, связанных с криптовалютами, и цифровые финансовые активы, это индекс фонды и другие инструменты, у которых есть схожий характер динамики с криптоактивами", – подчеркнул глава Нацбанка. Ответ дополнила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова. "Речь не идет о каком-то большом объеме вложения в криптовалюты. Мы действительно сейчас выбираем компании, которые занимаются цифровыми активами, занимается, например, инфраструктурой по криптовалютам. Сейчас как раз процесс выбора таких компаний идет, думаю, в ближайшее время доложимся. Предварительно, первые инвестиции начнутся в апреле-мае 2026 года. Пока понятно, эти деньги просто так не лежат, они инвестируются в инструменты денежного рынка. Все равно доходность приносят. 350 млн долларов – это из золото-валютного резерва. Из Нацфонда решение было только принято, мы начнем его реализовывать в марте. Тоже предварительно до 350 млн долларов. Такая же сумма", – резюмировала она. 10 февраля 2026 года Тимур Сулейменов сообщил о запуске Стратегии кибербезопасности финансового рынка и создании Национального стратегического крипторезерва.



