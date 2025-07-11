Источники формирования крипторезерва в Казахстане обозначили в Нацбанке

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 11 июля 2025 года рассказал о возможных путях формирования крипторезерва в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что ранее Нацбанк поддержал идею создания государственного крипторезерва. Они поинтересовались, какие рассматриваются источники формирования этого резерва.

"Эта тема в проработке. В первую очередь, мы говорим о том, что (формироваться резерв будет. – Прим. ред.) в рамках возврата активов, помимо какого-то имущества, акций и облигаций, возвращаются и криптоактивы. И эти криптоактивы должны где-то храниться. По аналогии, основная часть крипторезерва США формируется за счет конфискованных криптоактивов. И их нельзя просто хранить где-то в кошельке, потребуется создать инфраструктуру хранения. Это несложно, но в Нацбанке на эту тему тоже думаем", – ответил Тимур Сулейменов.

Другой путь – если правительство решит, что какая-то часть майнинга будет государственная и какие-то предприятия будут добывать криптоактивы, чтобы часть их могла бы в виде налогов или обязательных платежей направляться в крипторезерв. Такие примеры в мире, по словам главы Нацбанка, тоже есть.

"Третье направление – у нас есть альтернативный портфель в золотовалютных резервах (ЗВР) и Нацфонде, где мы применяем более агрессивный подход, чтобы получать высокий доход. Мы посмотрели международный опыт, норвежский фонд, американский опыт, Ближнего Востока, у них есть определенные инвестиции либо в криптоактивы напрямую, либо в ETF – акции компаний, которые связаны с криптоактивами. Они небольшие, меньше 1%. Мы не исключаем, что какую-то часть альтернативного портфеля ЗВР можно будет направить в какие-то фонды, связанные с криптоиндустрией. Вопрос непростой, мы торопиться не собираемся, там есть высокая доходность, но и есть высокая волатильность. Такой вопрос с кондачка решать нельзя – мы его очень внимательно прорабатываем", – заверил глава Нацбанка.

В целом, по его словам, сначала нам нужно определиться с объектом инвестиций, а потом уже с субъектом.

21 мая 2025 года депутат Мажилиса Олжас Куспеков предложил рассмотреть вопрос создания при Национальном банке государственного цифрового резерва для хранения изъятых криптоактивов.

15 ноября 2024 года глава Нацбанка Тимур Сулейменов предложил легализовать криптовалюты и криптообменники в Казахстане.

