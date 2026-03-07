Золото изменилось в цене на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Биржевая стоимость золота растет в пятницу утром на опасениях относительно дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

По данным Oxu.Az, это следует из данных торгов и комментария аналитика.

По состоянию на 11:12 по казахстанскому времени цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 45,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0<9%, до 5 124,4 доллара за тройскую унцию.

Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,26% – до 84,035 доллара за унцию.

Котировки золота могут подниматься в связи с опасениями вокруг дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, так как спрос инвесторов в условиях нестабильной геополитической ситуации возрастает.

