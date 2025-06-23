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Мир

Три страны закрыли воздушное пространство на фоне ситуации на Ближнем Востоке

три страны закрыли воздушное пространство на фоне ситуации на Ближнем Востоке, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 23:04 Фото: pixabay
Воздушное пространство Ирана, ОАЭ и Бахрейна закрыто из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

По данным сервиса Flightradar24, запрещены полеты над ОАЭ.

"На основании траекторий полетов и аудиозаписей диспетчерской службы воздушное пространство ОАЭ в настоящее время закрыто", – говорится в сообщении на странице сервиса в социальной сети X.

Также, по данным агентства BNA, власти Бахрейна объявили о временном закрытии воздушного пространства.

"Управление гражданской авиации при министерстве транспорта и связи объявило о временной приостановке движения в воздушном пространстве Королевства Бахрейн в качестве меры предосторожности на фоне эскалации в регионе", – пишет агентство.

Кроме того, известно, что Ирак тоже закрывает небо для полетов.

Авиационный аналитик Алекс Мачерас в социальной сети X (бывшая Twitter) прокомментировал ситуацию.


"Воздушное пространство Ближнего Востока – особенно над Ираном и Ираком – является одним из важнейших авиационных коридоров в мире. Это прямой мост между Европой и Азией. Когда он закрывается, волновые эффекты ощущаются по всему миру", – написал Мачерас.

По его словам, рейсы смещаются дальше на юг. Маршруты становятся длиннее. Расход топлива увеличивается.

"Составы экипажей растягиваются. Для дальнемагистральных перевозчиков, особенно тех, которые работают на сверхдальних маршрутах, эксплуатационные и финансовые последствия ощущаются мгновенно", – заявил эксперт.

Ранее в КГА ответили на слухи о полетах казахстанской авиакомпании над Ираном.

Все новости про ирано-израильский конфликт можете прочитать здесь.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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