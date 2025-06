Три страны закрыли воздушное пространство на фоне ситуации на Ближнем Востоке

По данным сервиса Flightradar24, запрещены полеты над ОАЭ.

Flyadeal #F3513 appears to be the lone aircraft still deciding what to do now that Qatar and UAE airspace is closed. https://t.co/h9drqb0lDM pic.twitter.com/Js2tk23TuW

Также, по данным агентства BNA, власти Бахрейна объявили о временном закрытии воздушного пространства.

Кроме того, известно, что Ирак тоже закрывает небо для полетов.

Авиационный аналитик Алекс Мачерас в социальной сети X (бывшая Twitter) прокомментировал ситуацию.

По его словам, рейсы смещаются дальше на юг. Маршруты становятся длиннее. Расход топлива увеличивается.

Middle Eastern airspace — especially over Iran and Iraq — is one of the most critical aviation corridors in the world. It’s the direct bridge between Europe & Asia. When it closes, the ripple effects are felt around the world.



Flights are pushed further south. Routes become… pic.twitter.com/9oSmiW60d3