Три страны закрыли воздушное пространство на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Воздушное пространство Ирана, ОАЭ и Бахрейна закрыто из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

По данным сервиса Flightradar24, запрещены полеты над ОАЭ.

"На основании траекторий полетов и аудиозаписей диспетчерской службы воздушное пространство ОАЭ в настоящее время закрыто", – говорится в сообщении на странице сервиса в социальной сети X.

Flyadeal #F3513 appears to be the lone aircraft still deciding what to do now that Qatar and UAE airspace is closed. https://t.co/h9drqb0lDM pic.twitter.com/Js2tk23TuW — Flightradar24 (@flightradar24) June 23, 2025

Также, по данным агентства BNA, власти Бахрейна объявили о временном закрытии воздушного пространства.

"Управление гражданской авиации при министерстве транспорта и связи объявило о временной приостановке движения в воздушном пространстве Королевства Бахрейн в качестве меры предосторожности на фоне эскалации в регионе", – пишет агентство.

Кроме того, известно, что Ирак тоже закрывает небо для полетов.

Авиационный аналитик Алекс Мачерас в социальной сети X (бывшая Twitter) прокомментировал ситуацию.





"Воздушное пространство Ближнего Востока – особенно над Ираном и Ираком – является одним из важнейших авиационных коридоров в мире. Это прямой мост между Европой и Азией. Когда он закрывается, волновые эффекты ощущаются по всему миру", – написал Мачерас.

По его словам, рейсы смещаются дальше на юг. Маршруты становятся длиннее. Расход топлива увеличивается.

"Составы экипажей растягиваются. Для дальнемагистральных перевозчиков, особенно тех, которые работают на сверхдальних маршрутах, эксплуатационные и финансовые последствия ощущаются мгновенно", – заявил эксперт.

Middle Eastern airspace — especially over Iran and Iraq — is one of the most critical aviation corridors in the world. It’s the direct bridge between Europe & Asia. When it closes, the ripple effects are felt around the world.



Flights are pushed further south. Routes become… pic.twitter.com/9oSmiW60d3 — Alex Macheras (@AlexInAir) June 23, 2025

Ранее в КГА ответили на слухи о полетах казахстанской авиакомпании над Ираном.

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