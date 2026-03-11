Курс доллара еще опустился на торгах 11 марта
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 489,39 тенге, снизившись еще на 1,57 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,21 тенге (-0,01).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,42 тенге (-0,24).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 489,5-491,9 тенге, евро – по 568,2-574,1 тенге, рубли – по 6,16-6,29.
Мировые цены на нефть растут 11 марта.
Так, стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures поднялась на 5,17% и составила $92,34 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 5,69%, до $88,2 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 491,59 тенге, евро – 572,16 тенге, рубля – 6,24 тенге.
