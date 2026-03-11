#Референдум-2026
Финансы

Курс доллара еще опустился на торгах 11 марта

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 15:39 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 11 марта 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 489,39 тенге, снизившись еще на 1,57 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,21 тенге (-0,01).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,42 тенге (-0,24).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 489,5-491,9 тенге, евро – по 568,2-574,1 тенге, рубли – по 6,16-6,29.

Мировые цены на нефть растут 11 марта.

Так, стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures поднялась на 5,17% и составила $92,34 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 5,69%, до $88,2 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 491,59 тенге, евро – 572,16 тенге, рубля – 6,24 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 11 марта, можно здесь.

