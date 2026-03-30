Курс доллара снизился на торгах 30 марта
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 481,54 тенге, снизившись на 1,35 тенге.
Курс российского рубля понизился до 5,88 тенге (-0,04).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,70 тенге (-0,01).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 480,7-482,7 тенге, евро – по 554,2-559,5 тенге, рубли – по 5,82-5,98.
Мировые цены на нефть растут 30 марта.
Так, фьючерсы на Brent выросли на 2,16%, до 115 долларов за баррель.
Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 1,87% и стоила 103,13 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 482,53 тенге, евро – 555,44 тенге, рубля – 5,92 тенге.
