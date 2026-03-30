Финансы

Курс доллара снизился на торгах 30 марта

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 15:39 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 30 марта 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 481,54 тенге, снизившись на 1,35 тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,88 тенге (-0,04).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,70 тенге (-0,01).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 480,7-482,7 тенге, евро – по 554,2-559,5 тенге, рубли – по 5,82-5,98.

Мировые цены на нефть растут 30 марта.

Так, фьючерсы на Brent выросли на 2,16%, до 115 долларов за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 1,87% и стоила 103,13 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 482,53 тенге, евро – 555,44 тенге, рубля – 5,92 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 30 марта, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Высокая пожарная опасность и дожди с грозой: какой будет погода в Казахстане 31 марта
16:19, Сегодня
Высокая пожарная опасность и дожди с грозой: какой будет погода в Казахстане 31 марта
Курс доллара снизился на торгах 10 марта
15:42, 10 марта 2026
Курс доллара снизился на торгах 10 марта
Курс доллара слегка снизился на торгах 19 марта
15:40, 19 марта 2026
Курс доллара слегка снизился на торгах 19 марта
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
