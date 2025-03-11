Доллар существенно подешевел на торгах 11 марта
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 488,53 тенге, снизившись на 5,73 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 67,42 тенге (-1,42).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 487,9-490,9 тенге, евро – по 530,5-536,5 тенге, рубли – по 5,49-5,63 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 11 марта.
Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,38%, до 69,54 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подорожали на 0,30%, до 66,23 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 494,84 тенге, евро – 537,4 тенге, рубля – 5,58 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине 11 марта, можно здесь.