АО "Жасыл даму" потратило на суды с производителями и импортерами 65 млн тенге

Председатель правления Казахстанской ассоциации по управлению отходами KazWaste Шынболат Байкулов сообщил, что АО "Жасыл даму" незаконно взимало утилизационные платежи и потратило на суды с производителями и импортерами 65 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Он пояснил, что с 2021 по 2023 год в Казахстане был правовой вакуум и отсутствовали утвержденные подзаконные акты, регулирующие исполнение обязательств по расширенной ответственности производителей (РОП).

"С 2021 года "Жасыл даму" – оператор РОП – выставляет счета и просит перечислить деньги. Импортеры и производители, не согласные с таким решением, были вынуждены отстаивать свои права в суде. В результате судебных разбирательств суд встал на сторону бизнеса. Те компании, которые надлежащим образом исполняли РОП до 2021 года, подтвердили свою правоту в судебном порядке", – сказал Шынболат Байкулов 24 июня 2025 года на круглом столе в Мажилисе.

Он отметил, что оператор понес расходы на судебные тяжбы в размере порядка 65 млн тенге, причем из целевых средств. Если перевести эту сумму в эквивалент переработки отходов, то за эти деньги можно было бы переработать около 1 300 тонн отходов.

На какие проекты расходуют средства от утилизационных платежей в Казахстане, можно прочитать здесь.

