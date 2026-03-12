#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Финансы

Серебро или золото: какой металл может принести инвесторам больше прибыли

серебро и золото, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 14:45 Фото: pixabay
Все больше казахстанцев пробуют инвестировать в драгоценные металлы и чаще всего выбирают золото. Но на фоне бурного роста "желтого металла" в тени остается серебро, которое показывает еще более сильную динамику. Может ли оно оказаться более выгодной инвестицией, выяснял Zakon.kz.

Двузначный рост серебра

В последние годы серебро показывает заметный рост на сырьевых рынках. За последний месяц его цена увеличилась примерно на 12%, а за год – более чем на 150%.

Сегодня серебро торгуется в диапазоне 85-87 долларов за унцию (1 тройская унция = 31,1034768 грамма), а 10 марта 2026 года котировки серебра поднимались выше 90 долларов, преодолев важный психологический уровень. Такие движения снова привлекли внимание инвесторов к металлу, который долгое время оставался в тени золота.

Серебро – не просто драгоценный металл

Еще недавно серебро рассматривали прежде всего как ювелирный и инвестиционный металл. Однако структура спроса постепенно изменилась.

Согласно данным World Silver Survey, сегодня около 59% мирового спроса на серебро приходится на промышленность. Металл активно используется в электронике, солнечных панелях, электромобилях и инфраструктуре дата-центров.

Это означает, что цена серебра все сильнее зависит от развития технологических отраслей.

Еще один фактор роста цены на металл – ограниченное предложение. Серебро часто добывается как побочный продукт при разработке месторождений меди, свинца и цинка. Поэтому объемы его добычи во многом зависят от ситуации на других сырьевых рынках.

По оценкам отраслевых исследований, мировая добыча серебра составляет около 820 млн унций в год. Еще примерно 170-180 млн унций поступает на рынок через переработку металлолома. Таким образом, общий объем предложения находится на уровне около 1,02 млрд унций (31,7 тыс. тонн).

При этом рынок серебра уже несколько лет остается в дефиците. В 2024 году разрыв между спросом и предложением оценивается примерно в 148,9 млн унций. Такая ситуация сохраняется пятый год подряд.

Фото: Zakon.kz

Почему серебро движется вслед за золотом

Несмотря на промышленный спрос, серебро по-прежнему тесно связано с динамикой золота.

По данным статистики за последние десять лет, коэффициент корреляции между ценами двух металлов составляет около 0,92. Это означает, что в большинстве случаев они движутся в одном направлении: когда золото дорожает, серебро обычно растет вместе с ним.

При этом серебро реагирует на изменения сильнее. Его бета-коэффициент составляет около 1,5%. Простыми словами, этот показатель показывает чувствительность цены: если золото дорожает на 1%, серебро в среднем может прибавить примерно на 1,5%.

По оценке аналитика Патрика Монтес-де-Ока из инвестиционно-аналитического центра "Академия управления капиталом", ближайшие уровни сопротивления для серебра находятся в районе 91 и 95 долларов за унцию. В случае продолжения роста рынок может протестировать более высокие уровни – вплоть до 105 долларов.

Такие уровни считаются зонами, где вероятность разворота или коррекции возрастает, однако в периоды повышенной волатильности цена может временно выходить за эти пределы.

Отчего же дорожают драгоценные металлы?

Казахстанский финансист Турар Абди объясняет рост интереса к драгоценным металлам более широкими экономическими процессами.

По его словам, крупные страны постепенно диверсифицируют свои валютные резервы. Например, Китай и Индия сокращают долю американских гособлигаций и увеличивают вложения в золото. Не отстает и Казахстан – Нацбанк РК занимает второе место в списке покупателей золота среди центробанков мира. Это не означает отказа от доллара, но показывает стремление государств распределять риски и держать часть резервов в активах, которые не зависят от финансовой политики одной страны.

Что делать казахстанскому инвестору

Если золото традиционно рассматривается как защитный актив, то серебро сочетает инвестиционную функцию с промышленным спросом. Поэтому оно ведет себя более волатильно: может расти быстрее золота, но и падать обычно резче.

Турар Абди советует не пытаться угадать идеальный момент для входа в рынок и не принимать инвестиционные решения на эмоциях.

"Если у вас вообще нет золота/серебра в портфеле – нормальная идея добавлять постепенно небольшими долями по 10-15%. Если у вас уже есть драгметаллы в инвестпортфеле – не надо "догонять рынок" на все деньги".Турар Абди

По словам эксперта, сочетание золота и серебра в портфеле может позволить инвестору одновременно снизить риски и сохранить потенциал для более высокой доходности.

"Я за спокойную стратегию. Золото – как страховка портфеля. Серебро – как более агрессивная "металлическая ставка", но с большим риском коррекций".Турар Абди

Выбираем "золотую середину"

С точки зрения потенциальной доходности серебро часто выглядит более динамичным активом. Благодаря промышленному спросу и структурному дефициту рынка оно может расти быстрее золота. Однако за более высокой доходностью стоит и более высокий риск: серебро значительно волатильнее и сильнее реагирует на колебания рынка.

Золото, напротив, традиционно выполняет роль защиты. Оно обычно растет медленнее, но и переживает коррекции спокойнее. Поэтому многие инвесторы рассматривают золото как "якорь" портфеля, а серебро – как более агрессивную ставку на рост.

Ранее мы рассказали, стоит ли покупать золото именно сегодня или лучше подождать.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Инвестиционное золото: стоит ли вкладывать деньги в драгоценный металл
12:22, 30 сентября 2023
Инвестиционное золото: стоит ли вкладывать деньги в драгоценный металл
Время заработать на золоте: геополитика делает "желтый металл" прибыльным активом
11:52, 21 апреля 2025
Время заработать на золоте: геополитика делает "желтый металл" прибыльным активом
Стоимость драгоценных металлов резко выросла в последний момент
08:35, 31 декабря 2025
Стоимость драгоценных металлов резко выросла в последний момент
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
23:42, 12 марта 2026
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
23:29, 12 марта 2026
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
23:15, 12 марта 2026
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
"Просто отстой": топовый американский файтер раскритиковал турнир UFC в Белом доме
22:46, 12 марта 2026
"Просто отстой": топовый американский файтер раскритиковал турнир UFC в Белом доме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: