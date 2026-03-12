Серебро или золото: какой металл может принести инвесторам больше прибыли

Все больше казахстанцев пробуют инвестировать в драгоценные металлы и чаще всего выбирают золото. Но на фоне бурного роста "желтого металла" в тени остается серебро, которое показывает еще более сильную динамику. Может ли оно оказаться более выгодной инвестицией, выяснял Zakon.kz.

Двузначный рост серебра

В последние годы серебро показывает заметный рост на сырьевых рынках. За последний месяц его цена увеличилась примерно на 12%, а за год – более чем на 150%.

Сегодня серебро торгуется в диапазоне 85-87 долларов за унцию (1 тройская унция = 31,1034768 грамма), а 10 марта 2026 года котировки серебра поднимались выше 90 долларов, преодолев важный психологический уровень. Такие движения снова привлекли внимание инвесторов к металлу, который долгое время оставался в тени золота.

Серебро – не просто драгоценный металл

Еще недавно серебро рассматривали прежде всего как ювелирный и инвестиционный металл. Однако структура спроса постепенно изменилась.

Согласно данным World Silver Survey, сегодня около 59% мирового спроса на серебро приходится на промышленность. Металл активно используется в электронике, солнечных панелях, электромобилях и инфраструктуре дата-центров.

Это означает, что цена серебра все сильнее зависит от развития технологических отраслей.

Еще один фактор роста цены на металл – ограниченное предложение. Серебро часто добывается как побочный продукт при разработке месторождений меди, свинца и цинка. Поэтому объемы его добычи во многом зависят от ситуации на других сырьевых рынках.

По оценкам отраслевых исследований, мировая добыча серебра составляет около 820 млн унций в год. Еще примерно 170-180 млн унций поступает на рынок через переработку металлолома. Таким образом, общий объем предложения находится на уровне около 1,02 млрд унций (31,7 тыс. тонн).

При этом рынок серебра уже несколько лет остается в дефиците. В 2024 году разрыв между спросом и предложением оценивается примерно в 148,9 млн унций. Такая ситуация сохраняется пятый год подряд.

Фото: Zakon.kz

Почему серебро движется вслед за золотом

Несмотря на промышленный спрос, серебро по-прежнему тесно связано с динамикой золота.

По данным статистики за последние десять лет, коэффициент корреляции между ценами двух металлов составляет около 0,92. Это означает, что в большинстве случаев они движутся в одном направлении: когда золото дорожает, серебро обычно растет вместе с ним.

При этом серебро реагирует на изменения сильнее. Его бета-коэффициент составляет около 1,5%. Простыми словами, этот показатель показывает чувствительность цены: если золото дорожает на 1%, серебро в среднем может прибавить примерно на 1,5%.

По оценке аналитика Патрика Монтес-де-Ока из инвестиционно-аналитического центра "Академия управления капиталом", ближайшие уровни сопротивления для серебра находятся в районе 91 и 95 долларов за унцию. В случае продолжения роста рынок может протестировать более высокие уровни – вплоть до 105 долларов.

Такие уровни считаются зонами, где вероятность разворота или коррекции возрастает, однако в периоды повышенной волатильности цена может временно выходить за эти пределы.

Отчего же дорожают драгоценные металлы?

Казахстанский финансист Турар Абди объясняет рост интереса к драгоценным металлам более широкими экономическими процессами.

По его словам, крупные страны постепенно диверсифицируют свои валютные резервы. Например, Китай и Индия сокращают долю американских гособлигаций и увеличивают вложения в золото. Не отстает и Казахстан – Нацбанк РК занимает второе место в списке покупателей золота среди центробанков мира. Это не означает отказа от доллара, но показывает стремление государств распределять риски и держать часть резервов в активах, которые не зависят от финансовой политики одной страны.

Что делать казахстанскому инвестору

Если золото традиционно рассматривается как защитный актив, то серебро сочетает инвестиционную функцию с промышленным спросом. Поэтому оно ведет себя более волатильно: может расти быстрее золота, но и падать обычно резче.

Турар Абди советует не пытаться угадать идеальный момент для входа в рынок и не принимать инвестиционные решения на эмоциях.

"Если у вас вообще нет золота/серебра в портфеле – нормальная идея добавлять постепенно небольшими долями по 10-15%. Если у вас уже есть драгметаллы в инвестпортфеле – не надо "догонять рынок" на все деньги". Турар Абди

По словам эксперта, сочетание золота и серебра в портфеле может позволить инвестору одновременно снизить риски и сохранить потенциал для более высокой доходности.

"Я за спокойную стратегию. Золото – как страховка портфеля. Серебро – как более агрессивная "металлическая ставка", но с большим риском коррекций". Турар Абди

Выбираем "золотую середину"

С точки зрения потенциальной доходности серебро часто выглядит более динамичным активом. Благодаря промышленному спросу и структурному дефициту рынка оно может расти быстрее золота. Однако за более высокой доходностью стоит и более высокий риск: серебро значительно волатильнее и сильнее реагирует на колебания рынка.

Золото, напротив, традиционно выполняет роль защиты. Оно обычно растет медленнее, но и переживает коррекции спокойнее. Поэтому многие инвесторы рассматривают золото как "якорь" портфеля, а серебро – как более агрессивную ставку на рост.

Ранее мы рассказали, стоит ли покупать золото именно сегодня или лучше подождать.