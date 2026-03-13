#Референдум-2026
Финансы

Стоимость гибкого металла резко изменилась с 2022 года

Алюминий, сплав, склад, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 06:30 Фото: freepik
Биржевая цена алюминия выросла более чем на 1,5% утром 11 марта, обновив рекорд с начала марта 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, исходя из биржевых данных по состоянию на 12:48 по казахстанскому времени, фьючерс на алюминий дорожал на 1,58% относительно предыдущего закрытия – до 3 500,5 доллара за тонну.

Максимально цена металла в ходе торгов поднималась до 3502 долларов.

Котировки поднялись выше отметки 3500 долларов за тонну впервые с 31 марта 2022 года.

Ранее мы писали о том, какой металл может принести инвесторам больше прибыли.

Аксинья Титова
