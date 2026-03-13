Цены на продукты в начале марта: что показала новая статистика

К середине марта рост цен на социально значимые продукты в Казахстане практически остановился. За последнюю неделю они подорожали всего на 0,1%, а с начала года – на 1,1%. Основные изменения сейчас носят сезонный характер и связаны прежде всего с овощами, сообщает Zakon.kz.

Овощи-фрукты: сезонная дороговизна

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, индекс цен на социально значимые продовольственные товары на 11 марта составил 100,1% по сравнению с предыдущей неделей. Это означает, что фактически большинство цен в стране сейчас стабилизировались.

С начала 2026 года продовольственная инфляция также остается умеренной – 101,1%. То есть средний рост цен на основные продукты составил около 1,1%. При этом недельная динамика показывает, что большая часть товаров практически не меняется в цене. Индексы по большинству позиций находятся в диапазоне 100,0–100,3%.

Небольшое снижение за неделю зафиксировано по отдельным овощам. Так, огурцы подешевели до 93,8% от уровня прошлой недели, а лук – до 96,8%.

В то же время по нескольким позициям отмечается умеренный рост. Морковь за неделю подорожала на 2,3%, яблоки – на 1,1%, свежая рыба – примерно на 0,8%.

В годовом выражении ситуация выглядит иначе. За последние 12 месяцев социально-значимые продукты подорожали в среднем на 6,2%. Однако основной рост цен пришелся на прошлый год, тогда как в начале 2026 года динамика заметно замедлилась.

Если смотреть на изменения с начала года, то заметнее всего выросли цены на овощи. Помидоры подорожали на 16,4%, морковь – на 16,4%, капуста – на 13%, картофель – на 11,1%. Эксперты традиционно связывают такую динамику с сезонными факторами: к концу зимы дорожают овощи хранения, а на рынке увеличивается доля более дорогого импорта.

При этом часть продуктов, наоборот, дешевеет. Огурцы с начала года подешевели почти на четверть – индекс составил 77,6%. Также снизились цены на лук (91,5%), рыбу (96,8%) и рис (97,9%).

Дешевле в Петропавловске, дороже в Жезказгане

Региональная картина цен при этом остается достаточно ровной. В среднем по обследованным городам рост цен на социально значимые продукты с начала года составил те же 1,1%.

Немного выше среднего инфляция наблюдается в отдельных городах. Например, в Жезказгане индекс достиг 105,4%, в Актау – 102,6%, в Кызылорде – 101,7%. Самый низкий рост цен зафиксирован в Петропавловске – 100,8%, а также в Павлодаре – 101,0%.

При этом различия в самих ценах между городами остаются значительными. Килограмм говядины без кости в Алматы стоит около 5972 тенге, тогда как в Петропавловске – примерно 4114 тенге.

Еще сильнее разброс по отдельным продуктам. Так, свежая рыба в Костанае стоит около 2700 тенге за килограмм, тогда как в Петропавловске – около 1058 тенге. Цена на твердый сыр варьируется от примерно 4446 тенге в Костанае до почти 6968 тенге в Семее.

Таким образом, в начале 2026 года продовольственная инфляция в Казахстане заметно замедлилась. Рост цен на большинство базовых продуктов практически остановился, а текущие изменения во многом объясняются сезонной динамикой овощей.