Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 491,29 тенге, евро – 562,92 тенге, рубля – 6,1 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 486,2 тенге, продажи – 493,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 557 тенге, продажи – 571 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,09 тенге, продажи – 6,40 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 488,8 тенге, продажи – 491,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 559,3 тенге, продажи – 565,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,07 тенге, продажи – 6,21 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 489 тенге, продажи – 491,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 559,1 тенге, продажи – 565,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,06 тенге, продажи – 6,16.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.