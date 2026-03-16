Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 марта

Фото: freepik

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 16 марта 2026 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 491,29 тенге, евро – 562,92 тенге, рубля – 6,1 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 486,2 тенге, продажи – 493,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 557 тенге, продажи – 571 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,09 тенге, продажи – 6,40 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 488,8 тенге, продажи – 491,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 559,3 тенге, продажи – 565,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,07 тенге, продажи – 6,21 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 489 тенге, продажи – 491,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 559,1 тенге, продажи – 565,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,06 тенге, продажи – 6,16. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: