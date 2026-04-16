#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
474.08
558.28
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
474.08
558.28
6.26
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 апреля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 11:09 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 16 апреля 2026 года (на 11:09).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 474,08 тенге, евро – 558,28 тенге, рубля – 6,26 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 470 тенге, продажи – 477 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 555 тенге, продажи – 565 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,01 тенге, продажи – 6,31 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 472,2 тенге, продажи – 474,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 556,9 тенге, продажи – 562,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,14 тенге, продажи – 6,27 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 472,8 тенге, продажи – 474,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 556,6 тенге, продажи – 561,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,20 тенге, продажи – 6,28.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: