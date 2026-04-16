Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 апреля

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 16 апреля 2026 года (на 11:09).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 474,08 тенге, евро – 558,28 тенге, рубля – 6,26 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 470 тенге, продажи – 477 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 555 тенге, продажи – 565 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,01 тенге, продажи – 6,31 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 472,2 тенге, продажи – 474,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 556,9 тенге, продажи – 562,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,14 тенге, продажи – 6,27 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 472,8 тенге, продажи – 474,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 556,6 тенге, продажи – 561,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,20 тенге, продажи – 6,28. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: