Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 474,08 тенге, евро – 558,28 тенге, рубля – 6,26 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 470 тенге, продажи – 477 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 555 тенге, продажи – 565 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,01 тенге, продажи – 6,31 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 472,2 тенге, продажи – 474,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 556,9 тенге, продажи – 562,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,14 тенге, продажи – 6,27 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 472,8 тенге, продажи – 474,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 556,6 тенге, продажи – 561,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,20 тенге, продажи – 6,28.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.