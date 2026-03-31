Со 2 апреля за каждый день просрочки начислят пеню: казахстанцам напомнили про важный налог

Сегодня, 31 марта 2026 года, в Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области напомнили, что срок уплаты налога на транспортные средства за 2025 год для физических лиц истекает 1 апреля, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что исчисление налога осуществляется самостоятельно в соответствии со ставками, установленными налоговым законодательством.

При этом применяется месячный расчетный показатель (МРП), действовавший в 2025 году, в размере 3932 тенге.

Рассчитать налог можно с помощью калькулятора на веб-портале portal.kgd.gov.kz.

Вместе с тем налоговые органы ежегодно производят исчисление налога на транспортные средства физических лиц за соответствующий налоговый период в целях определения сальдо расчетов. Информация о начисленных суммах налога направлена пользователям мобильных приложений банков второго уровня в виде PUSH-уведомлений.

В ДГД по Мангистауской области напомнили, что со 2 апреля 2026 года за каждый день просрочки уплаты налога будет начисляться пеня.

При наличии задолженности по налогу и начисленной пени с 10 мая текущего года налоговыми органами будут применяться меры взыскания.

В случае, если сумма задолженности превышает 1 МРП , должнику направляется налоговый приказ о взыскании задолженности.

Если задолженность не будет погашена в течение 5 рабочих дней со дня вручения налогового приказа, он направляется частному судебному исполнителю для принудительного исполнения. В свою очередь частные судебные исполнители вправе применять меры принудительного взыскания, в том числе налагать арест на банковские счета и имущество.

Кроме того, при сумме задолженности свыше 40 МРП гражданину может быть временно ограничен выезд из РК.

"В целях предотвращения негативных последствий рекомендуем своевременно исполнять налоговые обязательства, а при возникновении вопросов обращаться в органы государственных доходов либо в контакт-центр". Пресс-служба ДГД по Мангистауской области

Информация о сумме налога размещается на веб-портале portal.kgd.gov.kz в сервисе "Предстоящие платежи для физических лиц", а также в мобильных приложениях банков второго уровня.

Ранее казахстанцам объяснили, почему налог на автомобиль начисляется даже после его утраты.