#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
486.2
557.82
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
486.2
557.82
6
Финансы

Россия отступает, Китай и Узбекистан усиливаются: новый баланс бизнеса в Казахстане

фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 16:20 Фото: freepik
В Казахстане меняется расстановка сил среди иностранного бизнеса: российские компании сокращаются, тогда как Китай и Узбекистан наращивают присутствие, сообщает Zakon.kz.

При этом общий приток иностранных компаний растет – это видно, если сравнить данные марта 2026 года с мартом 2025 года.

Рынок не сжимается – он перераспределяется

Согласно оценкам Бюро национальной статистики АСПиР РК, за год число зарегистрированных компаний с российским участием снизилось с 23 260 до 22 774. Это минус 486 компаний. В относительном выражении – около 2,1%. Однако более важный сигнал скрыт в структуре. Количество действующих компаний сократилось с 18 389 до 17 271 в марте 2025 года. То есть снижается не только формальное присутствие, но и реально работающий бизнес.

Параллельно происходит обратный процесс. Освобождающееся пространство быстро занимают другие страны.

Так, Китай за год увеличил число зарегистрированных компаний с 5 496 до 8 557. Прирост составил 3 061. При этом число действующих компаний выросло с 3 844 до 6 830.

Узбекистан показывает сопоставимую динамику: рост с 6 105 до 8 744, плюс 2 639 компаний. Количество действующих компаний увеличилось с 4 788 до 7 017.

Заметим, что рост носит не формальный характер – увеличивается именно активная деловая деятельность.

Картина по другим странам

Если посмотреть на другие страны, становится видно, что изменения носят выборочный характер.

Снижение зафиксировано по нескольким направлениям. Турция сократила присутствие своих компаний в РК с 5 204 до 5 032, Кыргызстан – с 3 116 до 2 786, Украина – с 1 319 до 1 265, Республика Корея – с 876 до 864.

Часть стран демонстрирует фактическую стагнацию. Германия увеличила число компаний с 947 до 957, Беларусь сохранила уровень – 914 до 913.

Рост, помимо лидеров, наблюдается у Азербайджана – с 1 544 до 1 633 компаний.

Фото: Zakon.kz

Динамика СП

В целом количество зарегистрированных компаний и филиалов с иностранной формой собственности выросло на 8,2% против 5,9% годом ранее. Совместные предприятия, которые в 2025 году сокращались на 1,8%, в 2026 году показали небольшой рост на 0,9%.

По странам картина неоднородна. Число компаний с иностранной формой собственности выросло с 60 004 до 64 945 (действующих – с 44 707 до 48 518). Совместная собственность увеличилась с 11 635 до 11 741 (действующая – с 8 612 до 8 819).

По России совместные компании сократились с 4 871 до 4 770 (действующие – с 3 779 до 3 703). В то же время Китай усилил позиции и в этом сегменте: с 974 до 1 202 совместных компаний (действующих – с 745 до 971). Узбекистан показал рост с 616 до 631 (действующих – с 450 до 465).

По другим странам изменения менее выражены и везде есть падение: Турция – с 752 до 735, Кыргызстан – с 386 до 384, Украина – с 387 до 365, Германия – с 491 до 477, Беларусь – с 189 до 184, Республика Корея с – 164 до 160. Небольшой рост у Азербайджана – с 215 до 216 СП.

Структура компаний остается прежней

Несмотря на изменения в географии бизнеса, распределение по отраслям практически не меняется.

Основная доля по-прежнему приходится на торговлю – 35,8% против 35,9% годом ранее. Сектор услуг увеличился с 13,8% до 14,6%. Строительство осталось на уровне 9,1%.

Иностранный бизнес не формирует новые отрасли, а усиливает уже сложившуюся модель экономики.

Что получаем в сухом остатке?

Сравнение марта 2026 и марта 2025 года показывает, что Казахстан остается привлекательным для иностранного бизнеса, причем темпы роста увеличиваются.

При этом сама экономика остается прежней – с доминированием торговли и услуг и зависимостью от внешних игроков.

Ранее мы сообщили, что Казахстан остается ключевым центром привлечения прямых иностранных инвестиций в Центральной Азии. По данным доклада Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) "О мировых инвестициях", объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономике страны достиг 151,3 млрд долларов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Андрей Зубов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: