Китай и Узбекистан перехватывают бизнес в Казахстане, а доля России сокращается

Число иностранных компаний в Казахстане за год выросло более чем на 4,6 тысячи, но этот рост фактически обеспечили всего две страны. При этом крупнейший игрок – Россия – сокращает свое присутствие. Что происходит со структурой зарубежного бизнеса в республике, выяснял Zakon.kz.

На 1 апреля 2026 года в Казахстане действуют 49 587 юридических лиц с иностранной формой собственности – это на 4683 больше, чем год назад. Рост составил 10,4%. Параллельно увеличилось и общее число зарегистрированных компаний – с 60 334 до 65 952.

На этом фоне сектор совместных предприятий практически не меняется. Действующих компаний с совместной формой собственности стало 8849 против 8650 годом ранее. Прирост – всего 199.

Две страны дали почти весь прирост

Количество действующих компаний с китайским участием выросло с 4000 до 7044. Это плюс 3044 компании, или 76,1%.

Узбекистан показал сопоставимую динамику: рост с 4892 до 7802, то есть плюс 2910 компаний, или 59,5%.

В сумме эти две страны дали прирост в 5954 компании при общем увеличении на 4683. Это означает, что их рост не только сформировал весь итоговый результат, но и компенсировал снижение по другим направлениям.

Россия все равно остается первой

Несмотря на снижение, Россия сохраняет крупнейшее присутствие в Казахстане. На 1 апреля 2026 года действует 17 210 компаний против 18 366 годом ранее. Снижение составило 1156 компаний, или 6,3%.

Однако снижение наблюдается не только по России.

Турция сократила число действующих компаний с 3439 до 3279 (-160).

Украина: с 970 до 906 (-64),

Беларусь: с 758 до 729 (-29),

Германия показала небольшой рост – с 727 до 759 компаний, однако масштаб этого увеличения не влияет на общую картину.

Отдельная тенденция – стагнация совместных предприятий. Общее число действующих компаний с совместной формой собственности выросло всего на 199. При этом по ключевым странам динамика отрицательная:

Россия – минус 77 компаний,

Турция – минус 7,

Украина – минус 13.

Единственным заметным исключением стал Китай: рост с 778 до 1003 компаний, или плюс 225.

Что меняется в структуре бизнеса

Сопоставление данных показывает не просто рост, а перераспределение. Прирост обеспечивается за счет новых участников, прежде всего, из Китая и Узбекистана, тогда как часть прежних игроков сокращает присутствие. Одновременно снижается роль совместных предприятий – компании чаще заходят на рынок напрямую.

Рынок постепенно переориентируется: усиливаются позиции Китая и стран Центральной Азии, тогда как прежние крупные участники теряют долю.

В отраслевой структуре иностранных и совместных компаний существенных изменений за год не произошло. На 1 апреля 2026 года наибольшая доля по-прежнему приходится на торговлю – 35,6% против 35,9% годом ранее. Сектор услуг вырос с 13,8% до 14,7%, строительство – с 9,1% до 9,6%.

Структура показывает, что иностранные компании заходят преимущественно в простые, быстро окупаемые сегменты, избегая технологически сложных направлений.


