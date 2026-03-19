Избавляться от евро и переходить в доллары советуют финансовые аналитики

Евро за последние недели заметно ослаб к доллару, а риски для экономики еврозоны усиливаются. Почему рынок все чаще закладывает дальнейшее снижение курса, и что делать инвестору, – в материале Zakon.kz.

Евро теряет позиции на фоне сильного доллара

С начала года единая европейская валюта постепенно сдает позиции. По данным Investing, пара EUR/USD опустилась с 1,123 в конце февраля 2026 года до 1,147 в последние дни, отражая устойчивый нисходящий тренд.

Одновременно доллар обновляет максимумы за последние 10 месяцев. Это связано с ростом доходности американских облигаций и сохранением жесткой денежно-кредитной политики в США. Капитал перетекает в более доходные и защищенные активы, что ослабляет позиции валюты еврозоны.

Как отметила обозреватель City Index Фиона Чинкотта, евро теряет позиции на фоне энергетических рисков и различий в подходах ФРС и Европейского центрального банка.

Дополнительно усиливает картину укрепление китайского юаня, который поддерживается стабильным экспортом и расширением торговых связей.

Фото: Zakon.kz

Слабый рост экономики ограничивает потенциал евро

Снижение курса напрямую связано с состоянием экономики региона. Последние данные указывают на замедление в ключевых странах: промышленность Германии сокращается быстрее ожиданий, во Франции сохраняется политическая напряженность, а в Италии вновь обсуждаются бюджетные ограничения.

На этом фоне в Европейском центральном банке прямо указывают на проблему. Как заявил член руководства ЕЦБ Мартин Кохер, текущее движение евро связано не с внутренней силой экономики, а в значительной степени с динамикой других валют. По его словам, приведенным в Global Banking & Finance, рост в еврозоне остается слишком слабым, чтобы поддерживать устойчивое укрепление.

Фактически это означает, что фундаментальной поддержки у европейской валюты сейчас недостаточно.

Энергетический рынок усиливает риски

Дополнительную нагрузку создает ситуация на сырьевых рынках. Обострение на Ближнем Востоке и риски, связанные с Ормузским проливом, привели к резкому росту цен на нефть и газ.

Нефть уже торгуется выше 100 долларов за баррель (сегодня, 19 марта – 113,5 долларов), усиливая давление на экономику региона. Для Евросоюза это критично, поскольку он остается крупнейшим импортером энергоресурсов.

Удорожание энергии увеличивает издержки бизнеса, сдерживает промышленность и усиливает инфляцию, формируя неблагоприятную среду для валюты.

Разрыв в политике центробанков

Ну и, наконец, ситуацию усиливает расхождение в действиях регуляторов. Федеральная резервная система США сохраняет ставку в диапазоне 3,5–3,75%, и ожидания ее снижения сдвигаются на более поздний срок. Об этом говорится в опубликованном на сайте регулятора заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Это поддерживает доллар и делает его более привлекательным для инвесторов.

Европейский центральный банк удерживает ставку на уровне 2% (подробнее – здесь) и действует осторожно, пытаясь балансировать между инфляцией и риском замедления экономики.

Что ждет валюту ЕС дальше?

Речь идет о риске стагфляции – ситуации, когда рост цен сочетается с низкими темпами экономики. В таких условиях пространство для решений ограничено, а сдержанная позиция регулятора воспринимается рынком как сигнал неопределенности, – уверена Фиона Чинкотта.

С технической точки зрения, по оценкам экспертов, ключевым уровнем остается отметка 1,14 по паре EUR/USD. Ее пробой может открыть путь к снижению в район 1,12 и 1,1085.

Даже при краткосрочных отскоках общий настрой остается сдержанным: участники рынка учитывают совокупность рисков, а не отдельные сигналы.

Рынок Казахстана уже учитывает риски

Динамика курса евро к тенге за последние месяцы показывает, что риски, о которых говорят финансисты, уже закладываются в цену. За полгода курс снизился примерно с 640–650 до 557 тенге, потеряв более 13%.

Фото: Zakon.kz

Важно, что это не разовое падение, а последовательное движение вниз, отмечает финансист Арсен Темирбаев. Каждый новый максимум оказывается ниже предыдущего, а отскоки становятся слабее. Такая структура обычно указывает на устойчивый нисходящий тренд. С одной стороны, евро слабеет на глобальном рынке, с другой – тенге получает поддержку за счет высоких цен на нефть, которые традиционно укрепляют позиции национальной валюты. В результате формируется двойное давление на пару EUR/KZT.

Отдельное внимание рынок сейчас уделяет уровню около 550 тенге за евро. Это важная психологическая отметка. Если курс закрепится ниже, следующим ориентиром может стать диапазон 530–540 тенге. В случае удержания уровня возможен краткосрочный отскок, однако общая тенденция пока остается нисходящей.

Практический вывод простой: евро находится в устойчивом нисходящем тренде, и риск дальнейшего снижения сохраняется.

"Если сбережения в евро не привязаны к долгосрочным целям, имеет смысл постепенно сокращать долю этой валюты, не дожидаясь возможного пробоя уровня 550 тенге". Арсен Темирбаев

Если горизонт длинный, резких действий не требуется, но важно понимать: евро сейчас не растет, а теряет позиции, и восстановление может занять время. Оптимальная стратегия в текущих условиях – не держать все средства в одной валюте, а распределять их, снижая зависимость от дальнейшего ослабления евро.

