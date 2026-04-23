"Опасный" доллар: почему дешевая валюта может стать финансовой ловушкой

За последние полгода казахстанский валютный рынок продемонстрировал впечатляющее ралли: если еще в октябре 2025 года курс достигал рекордной отметки 549 тенге за доллар, то сегодня официальный показатель 462,87 тенге, сообщает Zakon.kz.

Такое стремительное укрепление тенге вызывает у многих навязчивое желание немедленно закупиться относительно дешевыми американскими деньгами. Однако в профессиональной среде призывают к трезвому анализу: есть ли экономический смысл в бездумной покупке долларов?

Анатомия укрепления

Для начала пару слов о текущей ситуации. Рост курса тенге в апреле 2026 года обусловлен сочетанием нескольких факторов: от небывалого роста нефтяных котировок до внутренних механизмов регулирования. Нацбанк активно проводит операции по продаже инвалюты, а крупные экспортеры конвертируют выручку для исполнения своих обязательств.

На этом фоне возникает главный вопрос: является ли нынешний курс "дном" доллара или это только начало? Прогнозы Нацбанка разрушают иллюзии: по данным последнего макроопроса, среднегодовой курс доллара составит 515 тенге.

Математика выгоды

Финансовый консультант Турар Абди подчеркивает: прежде чем совершать любые валютные операции, необходимо разделить свой капитал по временным горизонтам. Его подход основан на жесткой математике, которая зачастую идет вразрез с народной привычкой "хранить все в долларах".

Для тех, чьи накопления могут понадобиться в течение года (так называемая финансовая подушка), покупка валюты сегодня выглядит сомнительной затеей.

"Вам вообще не надо думать о том, что будет с курсом! Просто положите эти деньги на тенговый депозит. Пока у нас сохраняется высокая базовая ставка, депозиты дают отличную доходность – от 15% до 20% годовых". Турар Абди

Как отмечает эксперт: покупка долларов по 461 тенге ради выгоды станет оправданной лишь в том случае, если к концу года курс превысит отметку в 606 тенге. Учитывая, что большинство прогнозов не выходят за указанный ранее предел в 515 тенге, вклад в национальной валюте остается безусловным лидером по доходности на коротких дистанциях.

По мнению эксперта, спекуляции на курсе – это удел профессионалов, а рядовому вкладчику "заморачиваться" о курсах валют при небольших накоплениях просто нет смысла.

Валютный тупик

Если решение о диверсификации портфеля и покупке валюты на долгий срок все же принято, возникает следующая проблема: эффективное хранение. Здесь известный финансист Галим Хусаинов выступает с жесткой критикой классических банковских инструментов.

"Валютный депозит – это фактически потеря денег". Галим Хусаинов

Его логика опирается на регуляторные ограничения: ставки по долларовым вкладам в Казахстане заморожены на уровне около 1% годовых. При такой доходности инфляция внутри самой американской валюты попросту уничтожает покупательную способность ваших сбережений. Банки, зажатые требованиями по резервированию, не заинтересованы в привлечении валюты от населения, что делает этот инструмент невыгодным для обеих сторон.

Инвестиционная альтернатива

В качестве выхода финансист предлагает розничным инвесторам осваивать фондовый рынок. Вместо того чтобы позволять деньгам обесцениваться на депозите, их стоит разместить в инструменты с аналогичными свойствами, но более высокой отдачей:

государственные облигации развитых стран (US Treasuries) с доходностью около 3-4% годовых;

еврооблигации Министерства финансов РК или квазигосударственного сектора (4-5% годовых);

частные корпоративные облигации, где доходность может достигать 7-12%, хотя здесь риски пропорционально выше.

Эти инструменты обладают высокой ликвидностью: продать их можно практически мгновенно, что делает их разумной заменой традиционному вкладу.

Таким образом, покупка доллара сегодня не должна быть импульсивным решением, продиктованным страхом упустить низкий курс.

Если ваша цель – накопления на срок от 2-3 лет, текущие котировки действительно выглядят привлекательно для постепенного входа в валюту. Однако ключевое слово здесь – "постепенно".

Доллары для отдыха

И наконец, последнее. Если ваши финансовые цели не ограничиваются только инвестициями, текущий низкий курс открывает дополнительные возможности. Финансист Арсен Темирбаев рекомендует обратить внимание на покупку валюты тем, кто планирует зарубежные поездки.

"Для тех, кто привык ежегодно отдыхать за границей в странах, где расчеты идут в долларах, сегодняшний курс 461 – отличный шанс сформировать свой "отпускной фонд". Арсен Темирбаев

Покупку долларов сейчас можно рассматривать как приобретение "дешевых денег" для будущего потребления. Вместо того чтобы ждать пиковых значений курса перед самим отпуском, когда спрос на валюту традиционно растет, гораздо разумнее набрать необходимый объем по текущей выгодной цене.

