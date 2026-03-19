Золото в Казахстане подешевело на 10 тысяч тенге – но это все еще самый прибыльный актив

За последние две недели золото в Казахстане потеряло в цене 11,5%, а мировые цены за один день опустились ниже психологической отметки в 5000 долларов за унцию. В чем причина такого разворота – разбирался Zakon.kz.

Падение по всем фронтам

Снижение цен выглядит ощутимо. Если 3 марта грамм золота стоил 87 104,09 тенге, то сейчас – 77 094,35 тенге. Потеря составила почти 10 тыс тенге, или около 11,5% всего за две недели.

Такое движение полностью повторяет ситуацию на мировом рынке, где котировки ориентируются на цены фьючерсов на бирже Comex в США и сделки на лондонском рынке (LBMA). Именно эти площадки задают ориентир для всего мира.

Сейчас золото торгуется в диапазоне 4680-4687 долларов за унцию (одна тройская унция – это 31,1 грамма). Снижение продолжается уже шестой день подряд.

Инфляция и ФРС

Ключевую роль во всей этой "карусели" сыграли данные по инфляции в США и ожидания ее дальнейшего роста, считает эксперт. Это усилило давление на золото и опустило цену значительно ниже уровня в 5000 долларов за унцию.

Федеральная резервная система США при этом сохранила ключевую ставку на уровне 3,50-3,75%, как и ожидалось. Однако обновленные прогнозы показали рост инфляционных ожиданий.

Глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что рост цен на энергоносители "будет частью" этого процесса.

Логика здесь прямая: при высоких ставках инвесторы получают доход в других инструментах, тогда как золото не приносит процентов. В результате интерес к нему снижается.

Геополитика больше не поддерживает золото

Отдельно рынок показывает важное изменение: даже обострение конфликта на Ближнем Востоке не смогло поддержать цены.

Несмотря на удары США и Израиля по Ирану и ответные действия, золото с трудом удерживалось выше 5000 долларов и в итоге ушло ниже, подчеркивает обозреватель Investing Анурон Митра и приводит мнение Trade Nation (один из ведущих онлайн-брокеров в отрасли, помогающий трейдерам по всему миру получить доступ к рынкам Форекс, CFD и финансовым рынкам ставок на разницу цен. – Прим. ред.).

"Золото предприняло отчаянную попытку удержаться в относительно узком диапазоне. Но после нескольких неудачных попыток пробить сопротивление на уровне 5200 долларов на прошлой неделе теперь похоже, что "медведи" могут взять верх". Trade Nation

Специалисты добавляют, что дополнительное давление оказывает спрос на доллар и ожидание длительного периода высоких ставок.

"Поэтому, пока эта динамика не изменится, золото будет сталкиваться с противодействием, а не с благоприятными факторами, которыми оно пользовалось в последние несколько лет". Trade Nation

Инвесторы сокращают позиции

Ситуацию подтверждают и действия крупных игроков: объемы торгов фьючерсами на золото на Comex снизились примерно на 25%.

Все это говорит о том, что рынок находится в фазе сокращения позиций: потенциальные покупатели заняли выжидательную позицию и ждут большей определенности по ставкам.

При этом более широкая картина остается противоположной. По данным Всемирного совета по золоту, приток средств в ETF, обеспеченные физическим металлом, продолжается уже девятый месяц подряд. Только за февраль объем активов вырос еще на 5,3 млрд долларов и достиг 4171 тонны.

Центральные банки и крупные институциональные инвесторы продолжают накапливать золото как защитный актив. Это связано с инфляционными рисками, санкциями и изменением структуры мировой торговли.

Кстати, несмотря на текущее снижение, крупные банки не пересматривают свои прогнозы в сторону понижения. JPMorgan ожидает цену на уровне 6300 долларов за унцию к концу 2026 года, BNP Paribas – не ниже 6000 долларов, UBS – около 6200 долларов.

Казахстан: золото остается самым прибыльным активом

Ключевая картина становится понятной при более длинном горизонте. Несмотря на текущее снижение, золото остается одним из самых прибыльных активов в Казахстане.

Год назад, 19 марта 2025 года, грамм стоил 48 226,19 тенге. Сегодня – 77 302,24 тенге.

Рост составил более 29 тыс. тенге, или около 60% за год. На этом фоне текущая просадка выглядит как коррекция после сильного роста, а не как разворот тренда.

