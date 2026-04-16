Цены на драгметалл падают: мировые центробанки массово распродают золотые резервы

Текущая цена на золото опустилась до 4,8 тысячи долларов за унцию. Это примерно на 10% ниже пиковых значений конца января, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru с ссылкой на телеканал CNBC, после нескольких лет активных закупок центробанки многих стран начали продавать драгметалл, чтобы получить наличные средства на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Эксперты объясняют такие действия тем, что рост цен на нефть создает нагрузку на экономики, зависящие от импорта, а волатильность валют вынуждает власти активнее вмешиваться в работу финансовых рынков.

Активнее всех золото продает Турция. Согласно отчету Metals Focus, официальные золотые запасы страны в марте сократились на 131 тонну . Эксперты прогнозируют, что цены на золото в ближайшее время будут сильно колебаться. К концу года грамм металла подорожает на 36,3%.

Ранее стало известно, что в Казахстане подорожали обручальные кольца.