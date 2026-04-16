#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
474.08
558.28
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Финансы

Цены на драгметалл падают: мировые центробанки массово распродают золотые резервы

Фото: пресс-служба Национального банка РК
Текущая цена на золото опустилась до 4,8 тысячи долларов за унцию. Это примерно на 10% ниже пиковых значений конца января, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru с ссылкой на телеканал CNBC, после нескольких лет активных закупок центробанки многих стран начали продавать драгметалл, чтобы получить наличные средства на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Эксперты объясняют такие действия тем, что рост цен на нефть создает нагрузку на экономики, зависящие от импорта, а волатильность валют вынуждает власти активнее вмешиваться в работу финансовых рынков.

Активнее всех золото продает Турция. Согласно отчету Metals Focus, официальные золотые запасы страны в марте сократились на 131 тонну. Эксперты прогнозируют, что цены на золото в ближайшее время будут сильно колебаться. К концу года грамм металла подорожает на 36,3%.

Ранее стало известно, что в Казахстане подорожали обручальные кольца.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: