Финансы

Как домашние хозяйства кормят и обслуживают население

Фото: akorda.kz
Больше 162 млрд тенге в месяц – таков оборот от производственной деятельности домашних хозяйств Казахстана. При этом почти все товары потребляются внутри самих семей, а основной денежный поток формируется в секторе услуг, сообщает Zakon.kz.

Еда – для себя, а не для базара

44 772,7 млн тенге – именно на такую сумму домашние хозяйства произвели товаров за IV квартал 2025 года. На первый взгляд это выглядит как полноценный сектор экономики. Однако, согласно отчету БНС АСПиР РК, продано товаров всего на 1 038,2 млн тенге (около 2,3%). Остальное не выходит на рынок, а потребляется внутри семьи.

Здесь важно понимать, что статистика не считает реальные деньги от продаж, потому что их почти нет, а оценивает произведенный объем и переводит его в денежный эквивалент. Для этого сначала собираются данные через обследования домашних хозяйств: сколько произведено молока, мяса, хлеба, переработанных продуктов. Эти показатели фиксируются в натуральных единицах – килограммах, литрах, штуках и далее этот объем умножается на средние рыночные цены. Такой подход называется вмененной стоимостью, то есть считается, сколько это стоило бы при покупке на рынке.

Фактически речь идет не о предпринимательстве, а о механизме снижения расходов. Домохозяйства не столько зарабатывают на еде, сколько заменяют покупки собственным производством. Это принципиально другая модель поведения: не "продать дороже", а "не покупать вообще".

Вот какие базовые продукты производятся в домашних хозяйствах.

Мучные и кондитерские изделия – 11 977,9 млн тенге, или 26,7%. Хлеб – еще 9 170,8 млн тенге, 20,5%. Мясная продукция дает 13,6%, молочная – 12,4%.

Почему это выгодно?

Чтобы понять, зачем люди так выстраивают семейную экономику, достаточно посмотреть на затраты. На производство ушло 20 972,3 млн тенге. При этом объем выпуска – 44 772,7 млн тенге.

В пересчете получается простая пропорция: на 1 тенге затрат приходится около 2,1 тенге продукции.

Так что это не прибыль в классическом смысле, потому что нет продажи, но сильная экономия. Семья использует свой труд и свое сырье и в итоге получает продукт дешевле, чем если бы покупала его на рынке.

Характерно, что структура затрат почти полностью повторяет структуру выпуска. Больше всего денег уходит на мучные изделия – 6 369,4 млн тенге, затем на хлеб – 5 080,0 млн тенге и на мясную продукцию – 2 874,5 млн тенге. То есть ресурсы концентрируются там же, где и основной объем еды.

Фото: Zakon.kz

Две экономики: сельская и городская

Сельская местность производит 36 589,5 млн тенге – это более 80% всего объема. Город – лишь 8 183,2 млн тенге.

  • Село фактически берет на себя функцию продовольственного обеспечения. И структура там классическая: хлеб – 23,5%, молочные продукты – 15,1%, мясо – 14,4%. Это натуральное хозяйство в чистом виде.
  • В городе картина иная. Здесь резко доминируют мучные и кондитерские изделия – 71,1%. Доля хлеба падает до 7,3%, мяса – до 9,9%.

А где же зарабатывают домашние хозяйства?

Объем услуг, произведенных в домашних хозяйствах, составляет 441 498,3 млн тенге. Это примерно в 10 раз больше, чем весь объем товарного производства.

Крупнейшие сегменты:

  • торговля: 141 219,9 млн тенге;
  • транспорт – 95 363,9 млн тенге;
  • индивидуальные услуги – 69 318,9 млн тенге;
  • строительство и ремонт – 56 308,2 млн тенге.

То есть это уже полноценная экономическая активность. Люди перевозят, продают, строят, ремонтируют и обслуживают друг друга и зарабатывают на этом.

Само собой, что услуги почти полностью уходят в города. Из 441 498,3 млн тенге на город приходится 319 304,9 млн тенге, на село – 122 193,4 млн тенге. То есть около 72% всех услуг создается в городской среде.

Ранее мы рассказали, как наличие детей и регион проживания влияют на рацион казахстанцев.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
