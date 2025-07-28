Кто нас кормит: сколько в Казахстане крестьянских хозяйств и чем они живут

АПК Казахстана – это сотни тысяч семейных участков, где работают целые поколения. На учете статистиков – 254 тысячи крестьянских хозяйств. Вместе с ними работают еще 1,6 млн домашних подворий – без статуса, но с реальным вкладом в продовольственную безопасность страны, сообщает Zakon.kz.

Главная сила агросектора

Большая часть сельхозпроизводства в Казахстане – это не юрлица или крупные компании. Основная нагрузка приходится на 253 785 крестьянских и фермерских хозяйств.

Для сравнения: юридических лиц в аграрной отрасли всего 21 048, индивидуальных предпринимателей – 16 805.

Безоговорочный лидер по количеству сельхозпроизводителей – Туркестанская область. Здесь зарегистрировано 79 597 крестьянских и фермерских хозяйств, 4 073 юрлица и 6 573 индивидуальных предпринимателей. Второе и третье места занимают Алматинская (27 992 хозяйства) и Карагандинская (19 167) области.

А вот крупные города – Астана, Алматы и Шымкент – почти не участвуют в агропроизводстве. Их доля – символическая, аграрная нагрузка на мегаполисы минимальна, зато все крупные кредитные организации расположены именно в этих городах.

Материал по теме Казахстанский дурум теснит конкурентов в Европе: экспорт пшеницы растет на фоне перебоев с поставками из США

Домашние подворья: работа вне статистики

1 612 399 домашних хозяйств – это отдельный пласт сельской жизни. Они производят мясо, молоко, овощи, фрукты – в основном, для себя и немного – для продажи на рынках. Эти хозяйства нигде не зарегистрированы, работают без статуса, но их вклад в сельское производство огромен. Особенно в тех регионах, где нет крупных агропредприятий, а село живет в основном за счет своего двора.

Каждый третий фермер – женщина

Управлением в агросекторе все чаще занимаются женщины. Среди юридических лиц 18% (или 3 797 из 21 048) возглавляют женщины. В категории индивидуальных предпринимателей этот показатель уже 33% (5 658 из 16 805).

Среди крестьянских и фермерских хозяйств 70 465 находятся под управлением женщин – это 28% от общего числа. В области Жетысу женщины возглавляют 43% ИП в сельском хозяйстве. В Западно-Казахстанской области – 36% фермерских хозяйств под женским руководством.

Материал по теме Более миллиона гектаров земли в Казахстане отдадут под новые культуры: что планируют посеять

Чем занимаются все эти хозяйства?

Большинство сельхозпроизводителей работают в классических направлениях: растениеводство и животноводство. Есть еще раздел "охота и услуги, связанные с ними". Среди юрлиц на эти сферы приходится 94% (19 664 из 21 048). Это означает одно: сектор пока не диверсифицирован.

Фактически никто из малых хозяйств не занимается агротуризмом, сервисом или переработкой – все сосредоточено на первичном производстве.

Ранее мы сообщили, что индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в Казахстане составил 95,9% по сравнению с маем 2024 года. Это означает общее снижение цен.

Однако, если смотреть в ретроспективе с декабря 2020 года, индекс показывает рост до 116,5%. Этот в принципе небольшой (по сравнению с общей инфляцией) разрыв говорит о том, что после значительного подъема в предыдущие годы сейчас наблюдается коррекция