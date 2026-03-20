#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.32
553.37
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Финансы

Рубль возвращается к историческому паритету – 5,5 тенге

Российский рубль, российские рубли, рубль, рубли, валюта России, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 12:01 Фото: freepik
За последнюю неделю российская валюта подешевела к тенге на 7,5%, а за месяц – на 13,3%. В итоге курс вышел на многолетние уровни. Что стоит за этим движением, разбирался Zakon.kz.

Рубль "приходит в норму"

Сегодня утром на межбанке рубль впервые с середины февраля 2025 года опустился до 5,5 тенге. К 12.00 по времени Астаны курс скорректировался до 5,6 тенге. В более длинной динамике это долгожданное возвращение к привычному уровню.

Если смотреть на график динамики пары RUB/KZT с 2000 года, то есть, за последние 25 лет, становится видно, что паритет 1:5,5 формировался постепенно. С начала 2000-х и примерно до 2014 года курс держался около 5 тенге за рубль. Это был период синхронного движения экономик, когда обе валюты зависели от сырьевого цикла, а девальвации не ломали соотношение. Именно этот баланс стал отправной точкой для всех последующих отклонений.

Фото: Zakon.kz

2014-2016: момент, когда равновесие сломалось

Ситуация резко изменилась в 2014-2015 годах. Обвал цен на нефть, валютный кризис в России, международные санкции привели к тому, что российская валюта начала слабеть к тенге. Это был редкий момент, когда баланс сместился не постепенно, а под влиянием сильного внешнего шока. После этого прежняя синхронность уже не восстановилась в прежнем виде.

Новый коридор: рынок "пересобрался"

После 2016 года курс начал возвращаться к устойчивому состоянию, но уже на другом уровне. Сформировался диапазон 5,5 тенге за рубль, который и стал новой нормой. Рубль стабилизировался, а цены на сырье частично восстановились.

2022 год: перекос, который не удержался

На этом фоне особенно выделяется 2022 год, когда курс кратковременно поднимался выше 8 тенге за рубль. Причина – шок 2022 года, начало конфликта в Украине, новые санкции и резкое укрепление рубля на фоне ограничений, контроля капитала и экспортной выручки. Все это было вызвано административными и внешними факторами, и, как только давление ослабло, курс быстро вернулся в привычный диапазон.

Сегодня после пиковых значений курс откатился и снова вошел в диапазон 5-6 тенге. Текущая зона около 5,5 – центр этого коридора.

Почему рубль слабеет сейчас

Рубль начал слабеть по отношению к мировым валютам в начале весны 2026 года. 14 марта доллар по курсу ЦБ перешагнул отметку в 80 рублей. Затем рост стоимости американской валюты ускорился, и на 20 марта Банк России установил курс на уровне 84,84 рубля (изменение за сутки +1,71). Внебиржевой курс доллара превышает 85,7 рубля, а цена евро поднимается выше 99 рублей.

Фактором ослабления стал во многом отказ Минфина от продажи валютных резервов до определения новых параметров бюджетного правила. Как поясняет обозреватель Александр Шелепов, прекращение продаж СКВ нарушило баланс на "тонком" рынке, а ожидания корректировки бюджетного правила усилили давление. В результате возник дефицит предложения валюты, который и привел к текущему росту курсов.

При этом дорогая нефть может сдерживать ослабление рубля, однако этот эффект носит краткосрочный характер. Также временно "помочь рублю" может налоговый период.

"Предложение валют стабилизируется, и перегретые курсы немного остынут. Доллар может установиться у уровня 82-83 рубля, а в конце следующей недели ждем курс 84-87 рублей за доллар".Александр Шелепов

Что это значит для Казахстана

Для Казахстана курс рубля имеет прямое значение, поскольку российская валюта широко используется в расчетах. Согласно данным Нацбанка РК, в горнодобывающей промышленности 42% используют рубль, в обрабатывающей промышленности – 64%, в строительстве – 29,5%. В торговле рубль используют 54,8% предприятий, в транспорте и складировании – 38,3%. В сельском хозяйстве рубль занимает 38,9% во взаиморасчетах.

Такая структура означает, что курс рубля напрямую влияет на цены и издержки в экономике. Его ослабление ведет к удешевлению российских товаров и комплектующих, что делает импорт более доступным, но одновременно усиливает конкуренцию для казахстанских производителей.

Отметим, что официальный курс рубля, установленный Нацбанком, равен 5,63 тенге. В обменниках Алматы рубль покупают/продают по 5,63-5,84 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Рубль падает к тенге: в чем причина
12:29, 06 марта 2026
Рубль падает к тенге: в чем причина
Ослабнет ли рубль до 6 тенге – мнения аналитиков
14:32, 11 марта 2026
Ослабнет ли рубль до 6 тенге – мнения аналитиков
Рубль впервые опустился ниже 6 тенге: что происходит с курсом
13:43, 16 марта 2026
Рубль впервые опустился ниже 6 тенге: что происходит с курсом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина попала в список самых горячих теннисисток планеты
11:44, Сегодня
11:44, Сегодня
Елена Рыбакина попала в список самых горячих теннисисток планеты
Всплыли новые подробности финансового скандала в "Атырау"
11:11, Сегодня
11:11, Сегодня
Всплыли новые подробности финансового скандала в "Атырау"
Бывший чемпион UFC может стать соперником Магомеда Анкалаева
10:42, Сегодня
10:42, Сегодня
Бывший чемпион UFC может стать соперником Магомеда Анкалаева
В трёх сетах завершился матч Мирры Андреевой на топ-турнире в Майами
10:15, Сегодня
10:15, Сегодня
В трёх сетах завершился матч Мирры Андреевой на топ-турнире в Майами
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: