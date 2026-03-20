Рубль возвращается к историческому паритету – 5,5 тенге

За последнюю неделю российская валюта подешевела к тенге на 7,5%, а за месяц – на 13,3%. В итоге курс вышел на многолетние уровни. Что стоит за этим движением, разбирался Zakon.kz.

Рубль "приходит в норму"

Сегодня утром на межбанке рубль впервые с середины февраля 2025 года опустился до 5,5 тенге. К 12.00 по времени Астаны курс скорректировался до 5,6 тенге. В более длинной динамике это долгожданное возвращение к привычному уровню.

Если смотреть на график динамики пары RUB/KZT с 2000 года, то есть, за последние 25 лет, становится видно, что паритет 1:5,5 формировался постепенно. С начала 2000-х и примерно до 2014 года курс держался около 5 тенге за рубль. Это был период синхронного движения экономик, когда обе валюты зависели от сырьевого цикла, а девальвации не ломали соотношение. Именно этот баланс стал отправной точкой для всех последующих отклонений.

2014-2016: момент, когда равновесие сломалось

Ситуация резко изменилась в 2014-2015 годах. Обвал цен на нефть, валютный кризис в России, международные санкции привели к тому, что российская валюта начала слабеть к тенге. Это был редкий момент, когда баланс сместился не постепенно, а под влиянием сильного внешнего шока. После этого прежняя синхронность уже не восстановилась в прежнем виде.

Новый коридор: рынок "пересобрался"

После 2016 года курс начал возвращаться к устойчивому состоянию, но уже на другом уровне. Сформировался диапазон 5,5 тенге за рубль, который и стал новой нормой. Рубль стабилизировался, а цены на сырье частично восстановились.

2022 год: перекос, который не удержался

На этом фоне особенно выделяется 2022 год, когда курс кратковременно поднимался выше 8 тенге за рубль. Причина – шок 2022 года, начало конфликта в Украине, новые санкции и резкое укрепление рубля на фоне ограничений, контроля капитала и экспортной выручки. Все это было вызвано административными и внешними факторами, и, как только давление ослабло, курс быстро вернулся в привычный диапазон.

Сегодня после пиковых значений курс откатился и снова вошел в диапазон 5-6 тенге. Текущая зона около 5,5 – центр этого коридора.

Почему рубль слабеет сейчас

Рубль начал слабеть по отношению к мировым валютам в начале весны 2026 года. 14 марта доллар по курсу ЦБ перешагнул отметку в 80 рублей. Затем рост стоимости американской валюты ускорился, и на 20 марта Банк России установил курс на уровне 84,84 рубля (изменение за сутки +1,71). Внебиржевой курс доллара превышает 85,7 рубля, а цена евро поднимается выше 99 рублей.

Фактором ослабления стал во многом отказ Минфина от продажи валютных резервов до определения новых параметров бюджетного правила. Как поясняет обозреватель Александр Шелепов, прекращение продаж СКВ нарушило баланс на "тонком" рынке, а ожидания корректировки бюджетного правила усилили давление. В результате возник дефицит предложения валюты, который и привел к текущему росту курсов.

При этом дорогая нефть может сдерживать ослабление рубля, однако этот эффект носит краткосрочный характер. Также временно "помочь рублю" может налоговый период.

"Предложение валют стабилизируется, и перегретые курсы немного остынут. Доллар может установиться у уровня 82-83 рубля, а в конце следующей недели ждем курс 84-87 рублей за доллар". Александр Шелепов

Что это значит для Казахстана

Для Казахстана курс рубля имеет прямое значение, поскольку российская валюта широко используется в расчетах. Согласно данным Нацбанка РК, в горнодобывающей промышленности 42% используют рубль, в обрабатывающей промышленности – 64%, в строительстве – 29,5%. В торговле рубль используют 54,8% предприятий, в транспорте и складировании – 38,3%. В сельском хозяйстве рубль занимает 38,9% во взаиморасчетах.

Такая структура означает, что курс рубля напрямую влияет на цены и издержки в экономике. Его ослабление ведет к удешевлению российских товаров и комплектующих, что делает импорт более доступным, но одновременно усиливает конкуренцию для казахстанских производителей.

Отметим, что официальный курс рубля, установленный Нацбанком, равен 5,63 тенге. В обменниках Алматы рубль покупают/продают по 5,63-5,84 тенге.