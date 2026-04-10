#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Финансы

Почему рубль снова дорожает в Казахстане

Фото: pexels
Российский рубль развернулся после короткого мартовского падения и за короткое время заметно укрепился к тенге. Движение совпало с усилением российской валюты к доллару, евро и юаню. Что стоит за этим ростом и насколько он устойчив, разбирался Zakon.kz.

Провал, который пришлось отыгрывать

Если 19 марта 2026 года курс рубля опускался до 5,5 тенге, то уже ко 2 апреля поднялся до 5,9, а к 10 апреля достиг отметки 6,11 тенге (в сумме +11,1% от минимума).

Важно, что речь идет не о локальном колебании пары тенге-рубль. Российская валюта в те же дни усилилась и к ключевым мировым валютам.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 10 апреля, снизился с 78,3043 до 77,8366 рубля. Евро упал с 91,5641 до 90,8813 рубля, юань – с 11,4581 до 11,3685 рубля.

Чтобы понять текущий рост, важно учитывать, что ему предшествовало резкое ослабление. В марте рубль падал, и, как отмечают аналитики, ключевым фактором стал временный дефицит юаневой ликвидности.

Иначе говоря, это было не фундаментальное ухудшение позиции валюты, а технический перекос. Поэтому часть текущего укрепления – возврат к привычному "нормальному" уровню.

рубли, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 12:57

Фото: Zakon.kz

Главные факторы нынешнего роста

Основной источник укрепления – приток валютной выручки от экспорта. По словам аналитиков, сейчас на рынок начали поступать средства от продажи нефти и газа, реализованных в марте по высоким ценам. Механика проста: экспортеры продают валюту, чтобы получить рубли, предложение иностранной валюты растет, и курс рубля усиливается.

Отметим, что с 28 февраля (начало военных действий в Иране) индекс экспортных цен на нефть увеличился примерно на 39%. Фьючерсы на нефть марки Brent достигали 110 (иногда 120) долларов за баррель. Это напрямую влияет на объем валютной выручки и, соответственно, на курс рубля.

Второй фактор – внутренний. Сильную поддержку рублю оказало решение Минфина РФ приостановить операции на валютном рынке до 1 июля 2026 года.

Речь идет о бюджетном правиле, в рамках которого государство обычно покупает или продает валюту. Сейчас эти операции поставлены на паузу. В результате с рынка исчез дополнительный спрос на иностранную валюту.

В итоге баланс быстро меняется. Предложение валюты со стороны экспортеров остается, а спрос со стороны государства снижается. В таких условиях рубль закономерно укрепляется.

Третий фактор: ожидания по ставке. В Банке России допускают паузу в снижении ставки. Для валютного рынка это сигнал: более высокая ставка делает рублевые активы относительно привлекательнее. Это поддерживает курс, особенно в краткосрочном горизонте.

Главный риск: нефть может развернуться

Ключевая уязвимость рубля – зависимость от сырьевого рынка. 5 апреля страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 206 тыс. баррелей в сутки уже в мае. Это решение способно сдержать рост цен на нефть, который был одним из главных факторов укрепления рубля.

Если нефть перестанет дорожать или начнет снижаться, поток валютной выручки сократится, и давление на рубль усилится.

Еще один важный момент – лаг во времени. Сейчас на рынок поступает выручка от мартовских продаж по высоким ценам. Но этот эффект не постоянный.

Во второй половине года, по ожиданиям аналитиков, цены на нефть могут снизиться к уровням около 70 долларов за баррель.

В таком сценарии курс доллара способен вернуться к 85 рублям, а при более быстром снижении цен – в диапазон 85-90. Это означает, что текущее укрепление рубля может оказаться временным.

Влияние курса рубля на экономику Казахстана

Для Казахстана укрепление рубля – это не только валютная динамика, но и фактор внутренней инфляции.

Нацбанк прямо указывает, что среди торговых партнеров основные инфляционные риски сейчас связаны с Россией. В январе 2026 года инфляция там ускорилась до 6,0% г/г – на фоне повышения НДС, роста тарифов и удорожания продовольствия.

Дальше включается прямая передача эффекта. Крепкий рубль делает российские товары дороже в тенговом выражении.

Учитывая масштаб импорта из России, это отражается на ценах внутри Казахстана – от продуктов до повседневных товаров. Дополнительно работает сама инфляция в России: если цены там растут, экспорт в Казахстан автоматически дорожает.

При этом, по мнению Нацбанка, российская инфляция останется повышенной в ближайшее время, а возвращение к целевым уровням прогнозируется только к началу 2027 года.

Ранее мы рассказали, что тенге стал самой быстро крепнущей валютой в мире. За полгода тенге укрепился к доллару почти на 15%, а рубль – на 4%.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Андрей Зубов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: