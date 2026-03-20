Война вокруг Ирана поднимет глобальную инфляцию на 1,3%: как это отразится на Казахстане

Ситуация в Персидском заливе выходит за рамки региона и начинает влиять на глобальную экономику. Его последствия почувствует весь мир, включая Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Шок уже заложен в глобальные расчеты

МВФ фиксирует, что происходящее начинает отражаться в макроэкономических оценках. Экономист Эльдар Шамсутдинов, анализируя данные организации, дает количественный ориентир.

Каждая прибавка в 10% к цене нефти при сохранении такого уровня до конца года добавляют около 0,4% к мировой инфляции и снижают глобальный выпуск на 0,1–0,2%.

При таких параметрах рост цен на энергоносители сразу закладывается в потребительские цены (CPI – индекс, отражающий изменение стоимости товаров и услуг для населения) и в динамику экономического роста.

Цена на нефть переходит в инфляцию

Движение цен на нефть быстро распространяется за пределы топливного рынка и переходит в стоимость перевозок, электроэнергии и производства, после чего закрепляется в инфляционных ожиданиях. В результате давление на цены охватывает все больше товаров и услуг, – уверены аналитики фонда.

Эльдар Шамсутдинов приводит расчеты, показывающие масштаб эффекта:

"Если взять базовую цену барреля нефти Brent около 75 долларов и текущую мировую инфляцию около 3,5%, то при росте нефти до 100 долларов (+33%), глобальная инфляция поднимается примерно до 4,8%. При цене в 120 долларов (+60%,) инфляция будет 5,9%". Эльдар Шамсутдинов

Такая динамика, разумеется, возможна при условии, что цены удержатся до конца года.

Центробанки теряют пространство для снижения ставок

Ранее Goldman Investment Research (подразделение ведущего мирового инвестиционного банка Goldman Sachs) отмечал, что общий рост цен ломает траекторию дезинфляции и откладывает цикл снижения ставок. Это уже отражается на решениях и ожиданиях регуляторов. На примере Европейского центрального банка и Банка Англии видно, что пространство для смягчения сокращается, а рынок начинает учитывать более жесткий сценарий. Трейдеры уже закладывают в цены три повышения ставки Банка Англии по 0,25% с нынешней 3,75% в этом году, что еще недавно выглядело маловероятным.

При этом более вероятным становится не ужесточение, а перенос смягчения. Ожидания по следующему снижению ставки уже сдвинуты на июль, и при дальнейшем росте цен на энергоносители этот срок может быть отложен еще дальше.

Что это значит для Казахстана?

Наша страна – важная часть евразийской и мировой экономики, и "разгон" глобальных цен перейдет в конкретные товары.

Логистика. Это первое, что уже подорожало. Сначала – авиабилеты, затем и стоимость доставки. Судовое топливо в мире уже подскочило почти в 2 раза.

Продукты. Через регион конфликта проходит 30–40% мировой торговли азотными удобрениями, и цены на мочевину выросли на 40%. Это ведет к росту стоимости муки, овощей, мясной и молочной продукции.

Упаковка, химпром, стройматериалы. Регион поставляет нефтехимию на 80–100 млрд долларов в год и 5,5–6,5 млн тонн алюминия в год (до 10%) мирового объема.

И последнее. Война в заливе неизбежно скажется на взаимной ирано-казахстанской торговле, объем которой планировалось довести до 3 млрд долларов.