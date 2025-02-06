Как глобальные торговые войны отразятся на Казахстане: возможные сценарии

Дональд Трамп, вновь заняв пост президента США, инициировал очередной виток торговых разногласий с основными экономическими партнерами Америки. Насколько отразятся эти противостояния на экономической ситуации в Казахстане – в материале Zakon.kz.

В последнее время в экспертных кругах укрепляются мнения, что резкие заявления Трампа носят скорее провокативный характер, стимулируя диалог и торговые переговоры. И действительно, санкции против Канады и Мексики уже отложены, а переговоры с Китаем ожидаются на этой неделе. Как же будут развиваться события дальше? Эльдар Шамсутдинов, экономист и руководитель аналитической группы "Комментарий", составил три возможных сценария и дал прогноз по "окну возможностей" для Казахстана.

Пессимистичный сценарий: масштабные торговые войны, укрепление доллара, замедление мировой экономики, в особенности экономики Китая

Такой ход событий, по мнению экономиста, негативно скажется на Казахстане из-за снижения мировых цен на энергоресурсы и спроса на сырье (нефть, медь) в КНР из-за замедления экономики. Ведь, по оценкам EIU, введение 20%-ных тарифов на товары из КНР даже без ответных мер приведет к снижению роста ВВП страны в 2025-м на 0,6%.

"Кроме того, релокация и офшоринг китайских производств из КНР в Казахстан маловероятна, поскольку у страны нет доступа к морю". Эльдар Шамсутдинов

Базовый сценарий: умеренные тарифы, стабилизация рынков, рост инвестиций КНР в рамках "Один пояс – один путь".

Торговая война находится на ранней стадии, поэтому вероятность введения дополнительных пошлин высока, однако впоследствии власти вероятно смогут прийти к каким-то соглашениям в ряде сфер. В таком случае, мировые товарные потоки будут перераспределены в пользу третьих стран.

Альтернативный сценарий. Некоторые экономисты считают, что тарифы Трампа – это его рычаг для переговоров. США хочет ослабить доллар и снизить доходности казначейских облигаций, но при этом не снижая значимость доллара как мировой резервной валюты и трежерис США как эталона безрисковой доходности. В результате, администрация США хочет повторить что-то вроде Соглашений Плаза – соглашения 1985 года, ставившего целью постепенную девальвацию доллара по отношению к другим валютам. Ослабление доллара автоматически повысит цены на сырьевые товары.

Оптимистичный сценарий. Также экономист не исключает возможность претворения в жизнь и другого сюжета, который включает в себя сохранение статуса-кво, отсутствие глобальных торговых ограничений, умеренно высокие цены на сырье в районе 75 долларов за баррель.

Окно возможностей для Казахстана. На данный момент 70% производства редкоземельных элементов в мире контролирует Китай. В случае введения пошлин и ограничений в сфере технологий со стороны США, КНР с большой вероятностью начнет ограничивать доступ к этому ресурсу.

Согласно некоторым экспертам, доступ к редкоземельным элементам является частью сделки по прекращению огня на Украине. Трамп заявил, что хочет заключить соглашение, предоставляющее США доступ к украинским редкоземельным ресурсам в обмен на военную и экономическую помощь Киеву. Украина обладает значительными запасами титана, железной руды, угля и лития. Однако некоторые из них находятся на подконтрольной России территории или под угрозой захвата российскими войсками.

"В этих условиях казахстанские запасы редкоземельных элементов могут стать привлекательным активом для инвесторов из США". Эльдар Шамсутдинов

Интересно, что аналогичный сценарий дал и еще один наш соотечественник, сегодня проживающий в Канаде, политический обозреватель Ален Баймуханов.

Казахстан, как страна с открытой экономикой, может в полной мере испытать косвенные эффекты от указанных торговых конфликтов, считает специалист. Вот его возможные сценарии событий.

Изменение торговых потоков. Снижение объемов торговли между США и Китаем может привести к перераспределению торговых потоков. Китай, сталкиваясь с ограничениями на американском рынке, может увеличить экспорт в другие страны, включая Казахстан. Это может создать как возможности для казахстанских импортеров, так и усилить конкуренцию для местных производителей.

Колебания цен на сырьевые товары. Торговые войны могут вызвать неопределенность на мировых рынках, приводя к колебаниям цен на эти товары. Например, снижение спроса на нефть со стороны Китая из-за экономического замедления может привести к падению цен, что негативно скажется на доходах Казахстана.

Инвестиционный климат. Обострение торговых конфликтов повышает глобальную экономическую неопределенность, что может снизить аппетит инвесторов к риску.

"Для Казахстана это может означать уменьшение притока иностранных инвестиций, особенно в сектора, ориентированные на экспорт". Ален Баймуханов

Валютные колебания. Укрепление доллара США или ослабление китайского юаня могут отразиться на курсе тенге, что повлияет на внешнеторговый баланс и инфляцию в стране.

Далее политолог дает стратегические рекомендации для Казахстана.

Чтобы минимизировать негативные последствия от внешних торговых конфликтов, Казахстану следует:

диверсифицировать экспортные рынки, тое есть снижать зависимость от отдельных стран, развивая торговые отношения с различными регионами;

укреплять внутренний рынок, поддерживать местных производителей и стимулировать внутренний спрос для снижения зависимости от экспорта;

привлекать инвестиции в несырьевые секторы и развивать отрасли с высокой добавленной стоимостью, чтобы снизить зависимость от экспорта сырья.

Ранее мы рассказали, как намерения Трампа ввести новые пошлин на импорт из Китая, Мексики и Канады моментально вызвали значительные колебания на мировых финансовых рынках.