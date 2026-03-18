Какие товары подорожают в Казахстане из-за конфликта на Ближнем Востоке

Военные конфликты в ключевых регионах почти всегда заканчиваются ростом цен. Этот эффект сначала незаметен, но затем становится ощутимым для домохозяйств всей планеты – через продукты, технику, стройматериалы и услуги, сообщает Zakon.kz

Цены растут не сразу – но процесс уже запущен

Ключевая особенность ситуации в том, что рост цен проявляется не сразу, а с лагом в 3–6 месяцев. В первые недели после обострения действуют старые контракты, поставки идут по прежним условиям, и бизнес не спешит пересматривать цены.

Но по мере их обновления в экономику начинают закладываться новые издержки – более дорогая доставка, сырье и энергия. Именно в этот момент рост становится заметным для конечного потребителя.

Исключение – авиация. Перелеты дорожают почти сразу: маршруты удлиняются, топливо занимает значительную долю расходов, и авиакомпании быстро перекладывают это в цену билетов. Это первый индикатор того, что далее начнет дорожать широкий круг товаров и более подробно вы можете прочитать в нашем материале "Авиабилеты подорожают из-за конфликта в Иране".

Ключевой индикатор текущего кризиса – стоимость морских перевозок. По данным Bloomberg, цены на судовое топливо в Сингапуре выросли примерно в 2 раза за считанные недели – с 450–500 долларов за тонну в январе до более 1000 долларов сейчас.

В результате дорожает доставка товаров, а это – базовая издержка для всей мировой торговли.

Алюминий, нефтехимия и удобрения

Ключевая точка риска – Ормузский пролив. Через него проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, а также значительная часть морских грузов.

Как отмечает телеграм-канал Spydell_finance, под давлением оказался не только энергетический сектор. Нарушается транзит контейнеров, сухогрузов и химической продукции, что создает риски для всей цепочки поставок.

Регион играет важную роль и в промышленности. Здесь производится около 5,5–6,5 млн тонн алюминия в год – это 8–10% мирового объема. В разбивке по странам:

ОАЭ (Emirates Global Aluminium) – 2,7 млн тонн,

Бахрейн (Alba) – 1,6 млн тонн,

Саудовская Аравия (Maaden/Ras Al Khair) – 0,8–1 млн тонн,

Катар (Qatalum) – 0,6 млн тонн,

Оман (Sohar Aluminium) – 0,4 млн тонн.

Практически весь этот объем экспортируется морем через Ормуз.

Параллельно регион поставляет нефтехимическую продукцию на 80–100 млрд долларов в год – это этилен и полиэтилен (упаковка и трубы), полипропилен (текстиль и автокомпоненты), этиленгликоль, метанол и параксилол. Речь идет о базовых материалах для промышленности и потребительских товаров.

Наиболее чувствительный канал – рынок удобрений. Производство здесь напрямую зависит от природного газа, который формирует до 70% себестоимости.

Через Ормузский пролив проходит около 30–40% мировой торговли азотными удобрениями, а сам регион обеспечивает 15–20% мировой торговли мочевиной. Катар производит около 6 млн тонн в год, Саудовская Аравия – порядка 4–5 млн тонн.

Как следует из анализа ProFinance, основанного на данных Reuters, экспортные цены на мочевину на Ближнем Востоке уже выросли примерно на 40% – до 700 долларов за тонну против около 500 ранее. В США рост составил около 32% с начала конфликта. Аналитики допускают, что при затяжном кризисе цены могут вырасти кратно.

Параллельно фиксируются сбои производства. Qatar Energy остановила крупнейший в мире завод по выпуску мочевины. В Индии, где приходится более 40% мировых закупок удобрений, три предприятия сократили выпуск, несмотря на контракт на 1.3 млн тонн. В Бангладеш закрыты 4 из 5 заводов. Египет, обеспечивающий около 8% мирового рынка, также сталкивается с рисками.

В США дефицит удобрений уже достигает около 25% от нормы для этого времени года. По оценкам Scotiabank, мировой экспорт мочевины может сократиться до 1,5 млн тонн в марте.

По оценкам международных организаций, около 50% мирового производства продуктов питания зависит от удобрений. В ряде стран на них приходится до 50% стоимости производства зерна. В результате рост цен на удобрения с лагом в несколько месяцев трансформируется в рост цен на продукты питания.

Гелий и полимеры

Регион является ключевым поставщиком ряда и других критических материалов. Катар производит около 45–55 млн кубических метров гелия в год при мощности около 65 млн, что составляет почти треть мирового рынка. Весь этот объем экспортируется также через Ормузский пролив.

Саудовские компании производят около 5–6 млн тонн этиленгликоля в год, из которых 70–80% идет на экспорт. При общем мировом объеме около 35 млн тонн это соответствует примерно 15–17% мировой торговли.

Дополнительно регион обеспечивает значительные доли других рынков: сера – 20–25% мировой торговли, полипропилен – 8–10%, метанол – 6–8%, параксилол – 5–7%, диоксид титана – 6–7%.

Эти материалы используются в электронике, упаковке, текстиле, строительстве и промышленности, поэтому рост издержек распространяется на широкий круг товаров.

Казахстан получает "чужую" инфляцию

В итоге глобальные процессы напрямую переходят в локальные цены. Экономист Олжас Байдильдинов считает, что рост стоимости энергоносителей увеличивает себестоимость производства и логистики, что особенно чувствительно для импортозависимых стран.

Ключевое звено – Китай, который остается крупнейшим поставщиком товаров в Казахстан. При этом китайская промышленность зависит от импорта нефти, в том числе из Ирана.

Рост цен на энергию в регионе увеличивает издержки китайских производителей, а значит ведет к удорожанию товаров, которые поступают на казахстанский рынок. Таким образом, инфляция передается через импорт практически напрямую.

Вторая волна придет через инфляцию и стоимость денег. Как отмечает телеграм-канал Proeconomics, усиление инфляционного давления означает сохранение высоких процентных ставок. Это делает кредиты дорогими и увеличивает нагрузку на бизнес и потребителей.

Какие товары подорожают в Казахстане

В первую очередь – продукты питания. Рост цен на удобрения и топливо увеличивает себестоимость сельского хозяйства. Это затронет хлеб, муку, овощи, крупы, мясо и молочную продукцию. Второй блок – импортные товары. Удорожание производства и логистики приведет к росту цен на бытовую технику, электронику, одежду и товары повседневного спроса. Третья категория – упаковка. Дорожает полиэтилен и полипропилен, а значит растет стоимость упаковки. Это повышает цены практически на весь ассортимент в рознице.

Также под давлением окажутся стройматериалы и ремонт из-за роста цен на алюминий и химическую продукцию. Отдельно стоит выделить электронику: ограничения по критическим материалам и логистике увеличивают ее стоимость.

Самое плохое в том, что, даже если ситуация стабилизируется, рост издержек уже заложен в цепочки поставок. Это означает, что основной рост мировых цен впереди.

