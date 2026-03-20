Почему автокредиты больше не дешевеют: ставки выросли до 22,9%, рынок замедляется

Рынок автокредитования в Казахстане впервые сравнялся с ипотекой по объему выдач, достигнув 2,4 трлн тенге. Сегмент быстро усилил позиции в рознице, хотя сейчас динамика начала меняться, сообщает Zakon.kz.

Автокредиты прибавили почти треть за год

В 2025 году автокредитование оставалось одним из ключевых сегментов розничного кредитования, демонстрируя двузначный рост по основным метрикам. Объем новых выдач увеличился на 29,8% и составил 2,4 трлн тенге против 1,8 трлн тенге в 2024 году, такие данные приводит Ассоциация финансистов Казахстана.

По уровню выдачи этот сегмент впервые сравнялся с ипотечным кредитованием, и это стало следствием эффекта низкой базы и нереализованного ранее спроса на обновление автопарка.

Дополнительную поддержку обеспечили совместные программы банков и автодилеров, расширение продуктовой линейки, рост занятости и заработных плат, а также временное снижение эффективных ставок в рамках маркетинговых акций и послабления в учете КДН.

Доля в рознице выросла до 13,2%

Высокая активность заемщиков изменила структуру рынка. Доля автокредитов в новых выдачах населению увеличилась с 9,4% до 13,2%, а в портфеле розничных кредитов – с 13,7% до 16,2%. Это означает, что сегмент закрепился среди крупнейших направлений розничного кредитования.

Одновременно выросла доля автомобилей, приобретаемых с привлечением заемных средств: в течение года она достигала 53-80% от числа зарегистрированных машин.

Это указывает на изменение спроса, при котором автомобиль все чаще рассматривается не только как потребительский товар, но и как источник дохода.

Рост без ухудшения качества портфеля

Несмотря на ускорение выдач и рост портфеля на 42%, параметры риска оставались относительно стабильными. Доля просроченной задолженности снизилась с 2,8% до 2,7% и оставалась ниже среднего уровня по розничному сегменту, который составлял 4,0%.

Такая динамика объясняется обеспеченным характером автокредитов и более строгими критериями отбора заемщиков.

Низкая доля одобрений по заявкам указывает на сохранение консервативной кредитной политики банков и сдерживает накопление избыточных рисков.

Дополнительную поддержку сегменту оказывает производственный фактор. Выпуск автомобилей в стране в 2025 году увеличился на 18,0% и достиг 171,4 тыс. единиц против 145,3 тыс. в 2024 году.

Однако масштабы внутреннего производства по-прежнему остаются ограниченными относительно высокого спроса, что сохраняет значительную роль импортных поставок.

Ставки выросли до 22,9%, выдачи начали снижаться

Во второй половине 2025 года начали проявляться признаки насыщения сегмента. После периода снижения ставки по автокредитам стали расти – с 14,6% до 22,9% – вслед за удорожанием фондирования и завершением маркетинговых программ автодилеров.

По итогам 2025 года объем новых выдач достиг 2,4 трлн тенге, что соответствует примерно 1,5% ВВП страны и сопоставимо с крупнейшими сегментами розничного кредитования, включая ипотеку.

На этом фоне темпы новых выдач снизились: в четвертом квартале падение составило 11,6%. Такая динамика указывает на переход рынка от фазы ускоренного расширения к более умеренной траектории роста.

Ранее мы сообщили, что правительство РК обещает выделить фермерам 700 млрд тенге в виде льготного кредитования.