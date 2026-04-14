Финансы

Как война в Иране влияет на курс доллара в Казахстане

Доллары, доллар, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 16:04 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Провал переговоров по Ирану и новая угроза мировым поставкам нефти напрямую влияют на валютный рынок Казахстана. Хотя динамика тенге определяется целым комплексом внутренних и внешних факторов, именно нефтяная конъюнктура оказывает наиболее заметное влияние на курс, сообщает Zakon.kz.

Геополитическая премия и стоимость барреля

Текущая ситуация на Ближнем Востоке является сигналом для мировых рынков о возвращении значительной геополитической премии в стоимость энергоресурсов, считает экономист Руслан Султанов.

Поскольку регион остается ключевым узлом мировой нефтяной инфраструктуры, любой сбой в цепочках поставок или угроза безопасности маршрутов провоцирует немедленную реакцию сырьевых котировок. В случае дальнейшего ухудшения обстановки цена на нефть может опять закрепиться выше отметки в 100 долларов за баррель. При этом ситуация почти мгновенно перенесется на экономику Казахстана.

"Более высокая цена на нефть улучшает экспортную выручку, усиливает валютные поступления и в целом формирует более благоприятный внешний фон для национальной валюты в краткосрочном периоде".Руслан Султанов

Корреляция тенге и нефти: статистический анализ

В 2026 году зависимость казахстанской валюты от внешних факторов приобрела выраженный математический характер. Согласно статистическим расчетам, проведенным экономистом, за период с января по апрель, корреляция между мировой ценой на Brent и обменным курсом доллара к тенге составила 84,8%. Столь высокий показатель свидетельствует о жесткой отрицательной связи между этими переменными.

Парный регрессионный анализ подтверждает доминирующее влияние энергетического сектора: коэффициент детерминации зафиксирован на уровне 72,0%.

Простым языком это означает: изменения курса тенге на 72% объясняются именно ценами на нефть, то есть когда нефть растет – тенге, как правило, укрепляется, а когда падает – слабеет.

Оставшиеся 28% приходятся на совокупность иных факторов:

  • глобальные изменения индекса доллара;
  • волатильность российского рубля;
  • объем внутреннего спроса на иностранную валюту;
  • цикличность налоговых выплат;
  • интенсивность операций Нацфонда и инфляционные ожидания.

Влияние эскалации на внутренний рынок

Такая структура влияния позволяет рассматривать курс тенге не как административно регулируемый или случайный показатель, а как прямое производное от нефтяной конъюнктуры. Рост напряженности и провал мирных инициатив создают специфические условия для укрепления позиций национальной валюты на фоне дефицита предложения на глобальном рынке нефти.

"Если провал переговоров США и Ирана начнет новую эскалацию и подтолкнет Brent выше 100 долларов за баррель, то для тенге это, скорее всего, будет означать усиление фундаментальной поддержки".Руслан Султанов

Между тем, такое укрепление тенге при сверхвысокой цене на сырье имеет и свои негативные последствия.

С одной стороны, по данным эксперта нефтегазового рынка Олжаса Байдильдинова, нынешняя цена на нефть, действительно, очень выгодна для нашей страны. Среднемесячная цена в марте на Brent сложилась на уровне 103,97 доллара, при этом спотовый рынок показывал результаты на 10-20 долларов выше, что уникально для сектора.

С другой стороны, министр финансов Мади Такиев на заседании правительства рассказал о поступлениях в бюджет от нефтяных источников доходов. Для республиканского бюджета прямой положительный эффект проявился прежде всего по экспортной таможенной пошлине на нефть, где дополнительно обеспечено 40,5 млрд тенге.

Одновременно более крепкий курс тенге оказал сдерживающее влияние на доходы республиканского бюджета. По словам чиновника, сложившийся за квартал средний курс в 497,7 тенге за доллар при прогнозном курсе 540 тенге уменьшил поступления порядка на 146 млрд тенге.

