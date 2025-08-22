Спасти рядового торговца: почему рост ритейла в Казахстане бьет по малому бизнесу

Объем розничной торговли в Казахстане продолжает расти, достигнув за январь-июль 2025 года 12,3 трлн тенге. Это на 6,6% больше, чем за тот же период 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что предприятия частной формы собственности обеспечили 88,9% объема рынка торговли, при этом почти 70% рынка приходится на непродовольственные товары, следует из данных Бюро национальной статистики АСПиР РК.

Кто вытесняет "маленьких" продавцов?

Несмотря на общий подъем, доля индивидуальных предпринимателей (ИП) в розничной торговле показывает неоднозначную динамику. За первое полугодие текущего года она составила 27,6% (в деньгах – 2,8 трлн тенге), что выше, чем 26,4% годом ранее. Однако, если посмотреть на долгосрочную перспективу, ситуация выглядит иначе: пять лет назад на ИП приходилось 39% рынка, а десятилетием ранее – 46,6%. Это указывает на серьезное вытеснение малого бизнеса в течение последнего десятилетия.

Региональная картина распределения розничной торговли также сильно разнится.

Наибольший объем (3,2 трлн тенге) торговли приходится на Алматы – мегаполис занимает треть рынка!

При этом в крупных городах, а также в Алматинской области, доля ИП самая низкая – всего 12% и 13,5%, соответственно. Это говорит о том, что крупные торговые сети и центры наиболее активно развиваются именно в крупных городах, вытесняя мелких ритейлеров.

В то же время в ряде других регионов ИП сохраняют сильные позиции. По данным Ranking.kz, в Восточно-Казахстанской, области Абай, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях доля малого бизнеса превышает 50%. Значительный удельный вес ИП также наблюдается в Карагандинской области (45,4%) и области Улытау (42,8%).

Фото: Zakon.kz

Как выжить торговому ИП?

Финансист Арсен Темирбаев считает, что вытеснение мелких торговцев крупными сетями – долгосрочный процесс, но смягчить его возможно.

"Государство может поддержать ИП через налоговые льготы, упрощение отчетности и субсидии на аренду. Важны и программы льготного кредитования на цифровизацию: онлайн-кассы, маркетплейсы, автоматизация учета. Эффективным инструментом может стать кооперация – объединение предпринимателей для совместных закупок". Арсен Темирбаев

Со своей стороны ИП должны искать сильные стороны: уникальный ассортимент, локальные продукты, высокий уровень сервиса, а также активнее выходить в онлайн. Малый бизнес не должен копировать сети. Его стратегия в другом – быть ближе к людям и быстрее адаптироваться. В этом его шанс на выживание.

Есть ли поддержка государства?

Ранее вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев заявил, что власти могут сохранить розничный налог для магазинов у дома.

"У маслихатов есть возможность понижать до 2% в зависимости от регионов. Мы как Министерство торговли заинтересованы, чтобы розничный налог остался на прежнем уровне для магазинов у дома. И настаиваем на этой позиции внутри правительства. Мы не видим никаких рисков дальнейшего ухудшения торговли". Кайрат Торебаев

Таким образом, правительство демонстрирует готовность поддержать малые торговые точки налоговыми льготами. Но в долгосрочной перспективе для выживания мелкому бизнесу потребуется не только государственная помощь, но и собственная адаптация к меняющемуся рынку.