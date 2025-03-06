Как снижение ставки по ипотеке повлияет на рынок жилья в Казахстане

В Казахстане готовится снижение предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам с 25% до 20%. Этот шаг направлен на повышение доступности ипотеки для граждан и может существенно повлиять на рынок недвижимости в стране, сообщает Zakon.kz.

Совместное постановление об изменении в предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения подготовили Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Нацбанк РК. Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 марта.

Рассмотрим, какие изменения могут последовать за этим решением.

Оживление рынка

"Снижение процентных ставок по ипотеке приведет к уменьшению ежемесячных платежей для заемщиков, что сделает покупку жилья более доступной для широких слоев населения, особенно для молодых семей. В результате можно ожидать увеличения числа ипотечных сделок, что, в свою очередь, простимулирует рост спроса на недвижимость", – считает эксперт по рынку недвижимости Эльвира Сагандыкова.

Соответственно, увеличение спроса на жилье простимулирует строительные компании к расширению объемов застройки. Это может привести к росту числа новых проектов, увеличению рабочих мест в строительной отрасли и сопутствующих сферах.

"Развитие рынка жилья всегда способствует росту смежных отраслей, таких как производство стройматериалов, мебельный бизнес и ремонтные услуги". Эльвира Сагандыкова

"Снижение ипотечных ставок также может способствовать повышению уровня жизни населения, так как большее количество граждан сможет позволить себе приобрести собственное жилье. Это создаст положительный эффект для банковского сектора, увеличив объемы выдаваемых ипотечных кредитов, и улучшит экономическую ситуацию в целом", – подчеркивает риелтор.

Возможный риск: рост цен на недвижимость

Однако, как считает эксперт, при увеличении спроса на жилье может последовать рост цен, особенно в крупных городах, таких как Алматы и Астана.

"Это объясняется тем, что предложение на рынке недвижимости ограничено, а при увеличении числа покупателей стоимость квадратного метра может начать расти". Эльвира Сагандыкова

Если цены на недвижимость резко вырастут, это может нивелировать выгоду от снижения ставок. Кроме того, увеличенный объем ипотечного кредитования может привести к росту долговой нагрузки на население, что потребует усиленного контроля со стороны банков.

Что будет с ценами?

А вот цены на жилье, увы, будут расти в любом случае, уверена специалист. Они не будут падать и по названным причинам, и по причине высокой инфляции, которая в 2025 году будет на отметке 10%.

В качестве примера риелтор приводит динамику цен с начала нынешнего года.

"В феврале средние цены на квартиры выросли в 12 городах Казахстана в среднем на 1,3%, достигнув 390 тыс. тенге за квадратный метр". Эльвира Сагандыкова

А за прошедший год квартиры на вторичном рынке подорожали на 6,4%. Лидерами роста стали:

Актау (+24.3%);

Костанай (+9.2%);

Астана, Шымкент, Уральск, Петропавловск (от 8.7 до 8.9%).

При этом спрос на ипотеку растет

По данным Нацбанка РК, в IV квартале 2024 года наблюдалось увеличение спроса на ипотечные кредиты. Общее количество ипотечных заявок выросло на 5%, достигнув 228 тысяч. Банки объясняют этот рост продолжением партнерства с застройщиками, запуском новых ипотечных продуктов и программ льготного кредитования.

Однако эксперты также отмечают ряд факторов, сдерживающих дальнейший рост спроса:

ужесточение требований к стоимости залогового обеспечения;

отказ некоторых банков от наращивания ипотечного портфеля;

высокие процентные ставки, несмотря на их небольшое снижение.

Коэффициент одобрения ипотечных заявок снизился на 3 п. п., составив 31%, что свидетельствует о повышении требований к заемщикам со стороны банков. Тем не менее прогнозируется, что в ближайшие месяцы спрос на ипотеку останется стабильным, а дальнейшее снижение ставок может привести к его дополнительному росту.

В целом снижение предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотечным займам в Казахстане – это значимый шаг, который может привести к оживлению рынка недвижимости. Однако необходимо тщательно следить за балансом спроса и предложения, чтобы избежать резкого роста цен на жилье и возможных финансовых рисков для заемщиков и банковского сектора, подчеркнула эксперт по недвижимости.

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