Финансы

Как изменились курсы валют на торгах 20 марта

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 20 марта 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 482,33 тенге, поднявшись на 0,38 тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,68 тенге (-0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 70,03 тенге (+0,10).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 480,6-483,1 тенге, евро – по 549,9-561,4 тенге, рубли – по 5,71-5,92.

Мировые цены на нефть снижаются 20 марта.

Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,90%, до 107,67 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 1,21%, до 94,39 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 482,32 тенге, евро – 553,37 тенге, рубля – 5,63 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 марта, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
