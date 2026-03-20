Как изменились курсы валют на торгах 20 марта
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 482,33 тенге, поднявшись на 0,38 тенге.
Курс российского рубля понизился до 5,68 тенге (-0,02).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 70,03 тенге (+0,10).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 480,6-483,1 тенге, евро – по 549,9-561,4 тенге, рубли – по 5,71-5,92.
Мировые цены на нефть снижаются 20 марта.
Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,90%, до 107,67 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 1,21%, до 94,39 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 482,32 тенге, евро – 553,37 тенге, рубля – 5,63 тенге.
