#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
482.32
553.37
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

День Земли, равноденствия и День счастья: что объединяет праздники 20 марта

Весна в Алматы, цветение, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 16:04 Фото: Zakon.kz
Российский космонавт Олег Артемьев опубликовал фотографию с борта Международной космической станции и рассказал о том, почему 20 марта очень насыщенный праздничный день, сообщает Zakon.kz.

Так, сегодня отмечается День Земли – этот праздник призван привлечь внимание к осознанию планеты Земля как нашего общего дома и ощутить зависимость друг от друга.

День весеннего равноденствия – одно из уникальнейших явлений природы, когда центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор.

И еще – Международный день счастья – праздник, главная цель которого признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты.

"Думаю, вы со мной согласитесь, что все три праздника, объединены не только общей датой, но и идеей гармонии и взаимосвязанности всего живого на Земле. День Земли напоминает нам о важности заботы о планете, подчеркивая нашу ответственность перед природой, Весеннее равноденствие символизирует баланс и обновление, знаменуя возрождение природы, а Международный день счастья подчеркивает значимость радости и приятных положительных эмоций как для каждого из нас, так и для всего мира".Олег Артемьев

, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 16:04
День весеннего равноденствия 20 марта: каким знакам зодиака повезет, а кому не очень

Также мы уже рассказывали, что обычаи, связанные с весенним равноденствием, включают различные практики и ритуалы, такие как очищение и медитации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: