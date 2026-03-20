День Земли, равноденствия и День счастья: что объединяет праздники 20 марта

Российский космонавт Олег Артемьев опубликовал фотографию с борта Международной космической станции и рассказал о том, почему 20 марта очень насыщенный праздничный день, сообщает Zakon.kz.

Так, сегодня отмечается День Земли – этот праздник призван привлечь внимание к осознанию планеты Земля как нашего общего дома и ощутить зависимость друг от друга.

День весеннего равноденствия – одно из уникальнейших явлений природы, когда центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор.

И еще – Международный день счастья – праздник, главная цель которого признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты.

"Думаю, вы со мной согласитесь, что все три праздника, объединены не только общей датой, но и идеей гармонии и взаимосвязанности всего живого на Земле. День Земли напоминает нам о важности заботы о планете, подчеркивая нашу ответственность перед природой, Весеннее равноденствие символизирует баланс и обновление, знаменуя возрождение природы, а Международный день счастья подчеркивает значимость радости и приятных положительных эмоций как для каждого из нас, так и для всего мира". Олег Артемьев

обычаи, связанные с весенним равноденствием, включают различные практики и ритуалы, такие как очищение и медитации.