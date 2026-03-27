Курсы валют на выходные дни: 28 и 29 марта

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 27 марта 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 482,89 тенге (+0,99) тенге. Средневзвешенный курс евро составил 556,83 тенге (+0,24).

Курс российского рубля поднялся до 5,94 тенге (+0,07). Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,72 тенге (-0,09). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 482,8-485 тенге, евро – по 555,2-560,5 тенге, рубли – по 5,83-5,99. Утром 27 марта Национальный банк установил курс доллара в 481,83 тенге, евро – 556,8 тенге, рубля – 5,85 тенге.

