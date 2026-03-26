Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 марта

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 26 марта 2026 года (на 11:15).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 482,33 тенге, евро – 557,57 тенге, рубля – 5,74 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 478,3 тенге, продажи – 485,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 552,9 тенге, продажи – 562,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,70 тенге, продажи – 6,1 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 482,3 тенге, продажи – 484,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 555,8 тенге, продажи – 561,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,88 тенге, продажи – 6,08 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 482,3 тенге, продажи – 484,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 554,8 тенге, продажи – 560,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,89 тенге, продажи – 5,98. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

