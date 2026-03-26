+14°
$
482.33
557.57
5.74
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 марта

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 11:16 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 26 марта 2026 года (на 11:15).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 482,33 тенге, евро – 557,57 тенге, рубля – 5,74 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 478,3 тенге, продажи – 485,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 552,9 тенге, продажи – 562,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 5,70 тенге, продажи – 6,1 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 482,3 тенге, продажи – 484,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 555,8 тенге, продажи – 561,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,88 тенге, продажи – 6,08 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 482,3 тенге, продажи – 484,4 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 554,8 тенге, продажи – 560,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,89 тенге, продажи – 5,98.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Лариса Черненко
