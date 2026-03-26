Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 482,33 тенге, евро – 557,57 тенге, рубля – 5,74 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 478,3 тенге, продажи – 485,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 552,9 тенге, продажи – 562,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 5,70 тенге, продажи – 6,1 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 482,3 тенге, продажи – 484,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 555,8 тенге, продажи – 561,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,88 тенге, продажи – 6,08 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 482,3 тенге, продажи – 484,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 554,8 тенге, продажи – 560,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,89 тенге, продажи – 5,98.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.