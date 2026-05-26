Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 472,48 тенге, евро – 550,06 тенге, рубля – 6,59 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 470 тенге, продажи – 477 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 546 тенге, продажи – 556 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,2 тенге, продажи – 6,5 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 473 тенге, продажи – 476 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 548,3 тенге, продажи – 554 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,34 тенге, продажи – 6,47 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 474,6 тенге, продажи – 477 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 547,4 тенге, продажи – 557,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,35 тенге, продажи – 6,44.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.