Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 мая

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 26 мая 2026 года (на 11:13).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 472,48 тенге, евро – 550,06 тенге, рубля – 6,59 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 470 тенге, продажи – 477 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 546 тенге, продажи – 556 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,2 тенге, продажи – 6,5 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 473 тенге, продажи – 476 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 548,3 тенге, продажи – 554 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,34 тенге, продажи – 6,47 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 474,6 тенге, продажи – 477 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 547,4 тенге, продажи – 557,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,35 тенге, продажи – 6,44. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

