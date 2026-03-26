Новый банк появится в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка выдало разрешение Abu Dhabi Commercial Bank PJSC на создание дочернего банка в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В агентстве 26 марта 2026 года подчеркнули, что открытие нового иностранного банка соответствует поручению главы государства по повышению конкуренции в банковском секторе и является результатом реформы по либерализации банковского законодательства и созданию открытой среды для привлечения надежных иностранных банков в Казахстан.

"ADCB является одним из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов. Основным акционером банка выступает инвестиционная компания Mubadala Investment Company PJSC, полностью принадлежащая правительству Абу-Даби, что обеспечивает высокий уровень институциональной поддержки и надежности", – сообщили в агентстве.

В отношении дочернего банка ADCB будет выступать единственным акционером. Материнский банк обеспечит формирование уставного капитала, стратегическое управление и финансовую и операционную поддержку в соответствии с требованиями законодательства Казахстана.

"Агентством на основании поступившего заявления и пакета документов постановлением правления №8 от 20 марта 2026 года ADCB выдано разрешение об открытии дочернего банка – Акционерного общества "Abu Dhabi Commercial Bank (Kazakhstan)", а также согласие на получение в отношении создаваемого банка статуса банковского холдинга и разрешение на создание дочерней организации (постановление №10 от 20 марта 2026 года)", – добавили в агентстве.

Открытие нового банка будет способствовать развитию конкуренции в банковском секторе страны, расширению спектра финансовых услуг для бизнеса и населения и привлечению международного банковского капитала.

19 марта 2026 года в Казахстане вступила в силу норма, которая обязывает банки выплачивать клиентам вознаграждение за пользование деньгами, размещенными не только на депозитах, а и на текущих счетах.