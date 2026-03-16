Банки будут начислять клиентам до 1% годовых за пользование деньгами на текущих счетах

19 марта 2026 года вступает в силу норма, которая обязывает банки выплачивать клиентам вознаграждение за пользование деньгами, размещенными не только на депозитах, а и на текущих счетах. Правило, в принципе, не новое – хорошо забытое старое. Но есть нюансы, о которых рассказывает Zakon.kz.

В рамках банковской реформы в Казахстане был принят не только новый закон "О банках и банковской деятельности в РК", но – в пакете с ним – также закон с сопутствующими изменениями и дополнениями в другие законодательные акты. Вот об одной такой поправке – в Гражданский кодекс – и поговорим.

Оба закона были подписаны 16 января 2026 года, а вводятся действие поэтапно, но основной корпус норм – 19 марта 2026 года.

Среди них – новая редакция статьи 751 ГК "Вознаграждение за пользование деньгами", которая регулирует соответствующие моменты при ведении банком различных банковских счетов клиента. Прежде действовала (и до 19 марта действует) следующая редакция частей (абзацев) первой и второй статьи 751 ГК:

"За пользование деньгами, находящимися в банке, банк уплачивает вознаграждение в размере и порядке, определяемых договором, с учетом положений настоящей статьи. За пользование деньгами, размещенными на текущем банковском счете, вознаграждение не выплачивается".

Т.е. вознаграждение ограничивалось лишь депозитами – или сберегательными счетами, каковой термин использует ГК.

Но с 19 марта формулировка второй части статьи 751 ГК кардинально меняется (выделено):

"За пользование деньгами, находящимися в банке, банк уплачивает вознаграждение в размере и порядке, определяемых договором, с учетом положений настоящей статьи. Размер вознаграждения за пользование деньгами, размещенными на текущем банковском счете, не может превышать одного процента годовых".

К примеру, у лица есть текущий счет в каком-то банке на территории РК, с которым связана дебетовая платежная карта, а также депозит в этом же банке. Банковские приложения, установленные на смартфонах, позволяют клиенту банка быстро и легко переводить деньги с текущего счета на депозит и обратно – в зависимости от потребностей.

Сейчас проценты вознаграждения накапливаются только на депозите (размер зависит от банка и условий), на деньги же, остающиеся на текущем счету, вознаграждение не начисляется вовсе. Вот это и изменится. Но с верхним ограничением – 1 процент годовых.

Хорошая новость. Это, конечно, не 15% (а бывает и 20%), как на депозите, тем не менее.

Кстати, а может быть менее, в смысле – меньше 1%? Норма закона нижней планки не устанавливает, так что да, может. С другой стороны, размер такого вознаграждения банки могут использовать в конкурентной борьбе за клиента – по аналогии с т.н. кэшбэком...

Посмотрим.

Любопытно, что это не совсем уж новая практика. Дело в том, что редакция статьи 751 ГК менялась и ранее. Например, ныне действующий (до 19 марта 2026 года) запрет на вознаграждение по текущим счетам был введен с 1 января 2019 года. До того момента – напомним для любителей истории – текст статьи 751 лаконично оставлял право устанавливать все конкретные условия за сторонами – банком и клиентом:

"За пользование деньгами, находящимися в банке, банк уплачивает вознаграждение в размере и порядке, определяемых договором".

К слову, введя запрет на вознаграждение по текущим счетам, законодатели сделали исключение для тех самых кэшбэков. Видимо, отреагировав на их широкое распространение:

"За осуществление безналичных платежей и переводов денег банк может выплачивать доход, определяемый договором банковского счета, от суммы безналичных платежей и переводов денег". Часть третья статьи 751 ГК

В общем, изучая изменения в законодательстве, можно наблюдать ротацию разрешений и ограничений:

до 2019 года – вознаграждение банка за использование денег на текущих счетах предусматривалось (в числе всех прочих средств; как сформулировано было в законе – "за пользование деньгами, находящимися в банке), а размер определялся в договоре;

с началом 2019 года – действовал запрет, но он не касался кэшбэков, которые и были тогда прописаны в законодательстве (под именем "доход за осуществление безналичных платежей");

и вот – с 19.03.2026 – опять разрешение (правда, с ограничением в 1%), но и кэшбэки по-прежнему допустимы.

Но, между прочим, даже и редакция 2019 года – не изначальная. Хотя в этом виде она просуществовала 20 лет: с 1999 года. А оригинальный текст – т.е. тот, что был в принятом 1 июля 1994 года Гражданском кодексе (Особенной части) – таков:

"За пользование деньгами, находящимися в банке, банк уплачивает вознаграждение в размере и порядке, определяемых договором, но не менее официальной ставки рефинансирования Национального Банка РК на день выплаты вознаграждения".

Уточним, что 13.10.2025 эта ставка (а с 1.04.2017 она приравнивается к базовой ставке Нацбанка) поднята до 18%, каковой и остается по сей день. Ну и в целом, до 1999 года, получается, проценты вознаграждения по текущим счетам были вполне себе "депозитные".

С другой стороны, люди тогда в банках деньги не держали. Времена меняются, и ставки меняются вместе с ними.