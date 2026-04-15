В Казахстане появится новый банк: как это повлияет на рынок

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова 15 апреля 2026 года на брифинге в Мажилисе рассказала о выдаче разрешения Abu Dhabi Commercial Bank на получение универсальной банковской лицензии и возможных изменениях на рынке, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как появление нового банка в Казахстане может повлиять на рынок банковских услуг – приведет ли это к усилению конкуренции и возможному снижению стоимости продуктов или новый участник будет работать в рамках уже сложившихся рыночных условий.

"Недавно мы выдали разрешение на получение лицензии на осуществление универсальной банковской деятельности для Abu Dhabi Commercial Bank. Этот банк сейчас уже присутствует на территории Казахстана в качестве исламского банка. Мы в прошлом году в законе о банках предусмотрели норму о том, что универсальные банки смогут открывать у себя исламские окна. До этого было запрещено – банк обязан был иметь отдельную лицензию исламского банка и отдельную лицензию универсального банка", – сказала Мадина Абылкасымова.

По ее словам, теперь универсальный банк может иметь у себя исламское окно и оказывать два вида услуг под одной лицензией.

"Но для того, чтобы это осуществить, вот Abu Dhabi Commercial Bank, они обратились за универсальной лицензией, теперь они будут иметь право оказывать общие услуги, предусмотренные для универсальной банковской лицензии. В последующем они планируют присоединить свой исламский банк к этому новому универсальному банку", – озвучила она.

26 марта стало известно, что новый банк появится в Казахстане. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка выдало разрешение Abu Dhabi Commercial Bank PJSC на создание дочернего банка в Казахстане.