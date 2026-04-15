#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Экономика и бизнес

В Казахстане появится новый банк: как это повлияет на рынок

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 13:23 Фото: pexels
Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова 15 апреля 2026 года на брифинге в Мажилисе рассказала о выдаче разрешения Abu Dhabi Commercial Bank на получение универсальной банковской лицензии и возможных изменениях на рынке, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как появление нового банка в Казахстане может повлиять на рынок банковских услуг – приведет ли это к усилению конкуренции и возможному снижению стоимости продуктов или новый участник будет работать в рамках уже сложившихся рыночных условий.

"Недавно мы выдали разрешение на получение лицензии на осуществление универсальной банковской деятельности для Abu Dhabi Commercial Bank. Этот банк сейчас уже присутствует на территории Казахстана в качестве исламского банка. Мы в прошлом году в законе о банках предусмотрели норму о том, что универсальные банки смогут открывать у себя исламские окна. До этого было запрещено – банк обязан был иметь отдельную лицензию исламского банка и отдельную лицензию универсального банка", – сказала Мадина Абылкасымова.

По ее словам, теперь универсальный банк может иметь у себя исламское окно и оказывать два вида услуг под одной лицензией.

"Но для того, чтобы это осуществить, вот Abu Dhabi Commercial Bank, они обратились за универсальной лицензией, теперь они будут иметь право оказывать общие услуги, предусмотренные для универсальной банковской лицензии. В последующем они планируют присоединить свой исламский банк к этому новому универсальному банку", – озвучила она.

26 марта стало известно, что новый банк появится в Казахстане. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка выдало разрешение Abu Dhabi Commercial Bank PJSC на создание дочернего банка в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские дзюдоисты узнали своих первых соперников на чемпионате Азии в Китае
13:36, Сегодня
Казахстанские дзюдоисты узнали своих первых соперников на чемпионате Азии в Китае
Елена Рыбакина оказалась в заявочном списке Открытого чемпионата Франции по теннису
13:24, Сегодня
Елена Рыбакина оказалась в заявочном списке Открытого чемпионата Франции по теннису
Главный тренер "Барыса" подвёл итоги прошедшего сезона в КХЛ и рассказал о главной цели
13:07, Сегодня
Главный тренер "Барыса" подвёл итоги прошедшего сезона в КХЛ и рассказал о главной цели
Экс-тренер сборной Казахстана по футболу озвучил планы на ближайшее будущее
12:55, Сегодня
Экс-тренер сборной Казахстана по футболу озвучил планы на ближайшее будущее
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: