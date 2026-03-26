Бензин дорожает во всем мире из-за войны в Иране

С конца февраля 2026 года нефть на мировом рынке подорожала более чем на 35%. Этот ценовой шок начинает быстро переходить в рост цен на бензин и даже физическую нехватку топлива в ряде стран, сообщает Zakon.kz.

Удар по поставкам: рынок теряет миллионы баррелей

Ключевым фактором стал Ормузский пролив – через него проходит около 20% мировой нефти. После эскалации конфликта поставки через этот маршрут оказались под угрозой.

По оценкам Международного энергетического агентства, потери поставок превышают 11 млн баррелей в сутки – это объем, который невозможно оперативно компенсировать. Именно поэтому нефть марки Brent за короткий период выросла с 73 до более чем 100 долларов за баррель.

Великобритания: рост уже в цифрах

Как утверждает BBC, каждые дополнительные 10 долларов к цене нефти добавляют примерно 9 центов (7 пенсов) к стоимости топлива. По данным британской телерадиокорпорации, в стране этот механизм уже проявился в конкретных цифрах. В Великобритании бензин подорожал примерно с 1,33 до 1,49 фунта за литр, тогда как дизель вырос с 1,42 до 1,76 фунта за литр, то есть почти в два раза сильнее.

Европа: цены все выше и выше

В странах Евросоюза рост цен оказался еще более заметным. В Германии бензин подорожал с 1,82 до 2,16 евро за литр всего за две недели, что составляет около 18%. В Испании рост достиг 34%, констатирует Euronews.

При этом, по подсчетам телеканала, в среднем 52,1% цены топлива в ЕС составляют налоги, а в отдельных странах их доля достигает 57,8%. Это означает, что при росте нефти увеличивается не только базовая стоимость топлива, но и налоговая нагрузка в абсолютном выражении.

В ответ власти вынуждены вмешиваться. Испания направила около 5 млрд евро на поддержку и снижение ценового давления, тогда как другие страны обсуждают меры регулирования.

Азия: рост цен перешел в дефицит

В Азии кризис развивается быстрее из-за высокой зависимости от импорта.

На Филиппинах цены на топливо выросли более чем в 2 раза, а дизель превысил 120 песо за литр, что примерно соответствует 965 тенге. Власти ввели режим энергетического чрезвычайного положения, а запасов топлива, по оценкам, осталось примерно на 45 дней, сообщает BBC.

В Шри-Ланке и Пакистане уже введено рационирование топлива, что означает переход от ценового давления к ограничению доступа.

Австралия: перебои на заправках

Австралия демонстрирует следующую стадию кризиса – физическую нехватку топлива.

Как сообщает ABC, в штате Новый Южный Уэльс 164 заправки остались без дизеля, а 289 – без хотя бы одного вида топлива. В Квинсленде 55 станций не имеют дизеля и 35 – бензина. В Виктории 162 заправки испытывают перебои.

Власти были вынуждены снизить стандарты дизельного топлива на 6 месяцев и использовать резервы, чтобы увеличить предложение. Это уже не просто рост цен, а ограничение доступности топлива.

Россия: экспорт усиливает давление на внутренний рынок

Россия, несмотря на статус экспортера, также сталкивается с последствиями роста цен.

Как пишет "Интерфакс", власти обсуждают возможность полного запрета экспорта бензина. Сейчас ограничения действуют до 31 июля 2026 года только для непроизводителей, но могут быть расширены.

Александр Новак (вице-премьер России, курирующий ТЭК) заявил, что необходимо в кратчайшие сроки обеспечить стабильность внутреннего рынка топлива на фоне роста мировых цен.

Данные Международного энергетического агентства показывают динамику экспорта: в 2024 году Россия поставляла 170 тыс. баррелей бензина в сутки и 880 тыс. дизеля, в 2025 году – 120 тыс. и 820 тыс. соответственно, а в феврале 2026 года – 90 тыс. и 850 тыс.

При этом внутри страны спрос остается сдержанным, а рост биржевых цен объясняется именно мировой конъюнктурой и увеличением экспорта.

Бензин как канал инфляции

Рост цен на топливо быстро распространяется на всю экономику. Дизель используется в перевозках, а значит, влияет на стоимость доставки товаров. Эти расходы закладываются в конечные цены. Дополнительный фактор – рост стоимости удобрений на 35%, что усиливает давление на продукты питания, следует из данных ООН.

На этом фоне формируются устойчивые ожидания дальнейшего роста цен.

Так, в США 67% потребителей ожидают, что бензин продолжит дорожать в течение ближайшего года, и только около 10% рассчитывают на улучшение ситуации. Это означает, что рынок начинает воспринимать текущий кризис как затяжной.

Что дальше?

Дальнейшая динамика будет зависеть от продолжительности конфликта и ситуации с поставками через Ормузский пролив.

Если ограничения сохранятся, нефть выше 100 долларов может закрепиться как новая реальность. И если кризис затянется, мир столкнется не только с дорогим бензином, но и с его дефицитом. На этом фоне Казахстан выглядит как "оазис благополучия", ведь в стране действует мораторий на повышение цен на бензин АИ-92.

При этом министр энергетики Ерлан Аккенженов отметил, что даже при возможной отмене моратория и переходе к рыночному ценообразованию, когда дальнейшую динамику цен будут определять внутренний спрос и предложение, резкого роста допущено не будет.