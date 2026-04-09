Цены на бензин на фоне войны: сравнение чеков на АЗС в Казахстане и странах мира

Ближневосточный конфликт буквально расшатал мировой энергетический рынок. С начала боевых действий во многих странах мира резко подорожало автомобильное топливо, что приводит к настоящему коллапсу, сообщает Zakon.kz.

Топливо дорожает быстрее, чем читаются боевые сводки

Любое обострение вокруг Ирана рынок нефти воспринимает как риск для поставок. Эти ожидания быстро превращаются в рост котировок, а затем – в более дорогой бензин.

В отчете Deutsche Bank указано, что многие страны болезненно переносят перебои и неопределенность на энергетическом рынке. Ведь топливо лежит в основе логистики, и его удорожание неизбежно тянет за собой стоимость перевозок, продуктов и услуг. В итоге даже те государства, которые не вовлечены в конфликт, получают рост цен внутри своей экономики.

По данным Reuters, правительство Индии было вынуждено вмешаться в работу отрасли. Нефтеперерабатывающим предприятиям поручено увеличить производство сжиженного газа, который используется в быту, чтобы не допустить дефицита для 333 млн домохозяйств. Ради этого поставки для промышленности пришлось сократить.

В Шри-Ланке ситуация выглядит еще жестче. Власти ввели нормирование топлива: 5 литров в неделю для мотоциклов, 15 литров для автомобилей и 60 литров для автобусов. Это уже не борьба с ценами, а попытка распределить ограниченные объемы.

От Австралии до Бразилии

Если смотреть на динамику, сильнее всего цены выросли в странах Юго-Восточной Азии.

По сообщению Maariv, Камбоджа за месяц получила почти 68% роста на бензин, Мьянма – более 55%, Филиппины – около 54%, Вьетнам – почти 50%. В этих странах, как отмечает издание, ситуацию дополнительно осложняют внутренние проблемы, включая нестабильность и ослабление национальных валют. В Нигерии и Зимбабве цены увеличились на 40-50%, в Австралии – примерно на 42%.

При этом часть стран сумела замедлить динамику. В Израиле рост составил около 15%, в КНР – 11%, в Бразилии – 12%, в Индии – около 5%. Эти цифры связывают с мерами регулирования и возможностью закупать нефть по более низким ценам.

В Европе рост цен на топливо постепенно выходит за пределы АЗС и начинает отражаться в счетах и потребительских ценах.

Как пишет The Times, в Великобритании бензин и дизель достигли максимума с 2022 года. Дополнительный риск связан с сельским хозяйством: перебои с поставками удобрений могут привести к росту цен на продукты, что усиливает общий инфляционный эффект.

А что же творится в США?

Американский рынок отреагировал резко, но неравномерно. Как информирует Telegram-канал Рroeconomics, средняя цена бензина достигла 4,44 доллара за галлон (3,78 литра), тогда как еще 2 месяца назад она была ниже 3 долларов. Таким образом, рост составил около 40% за короткий период.

При этом внутри страны разница значительная: в богатой Калифорнии цены приближаются к 6 долларам за галлон, тогда как в Оклахоме и Арканзасе остаются на уровне 3,6-3,7 доллара. Это отражает различия в налогах, логистике и структуре рынка.

Разрыв в ценах между странами уже кратный

Даже без учета динамики разница в стоимости топлива между странами остается значительной.

Согласно статистике Globalpetrolprices, на начало апреля 2026 года бензин АИ-95 в пересчете на тенге стоит так:

Россия – 405

ОАЭ – 428

Индия – 523

Япония – 534

США – 564

Китай – 643

Великобритания – 949

Франция – 1108

Нидерланды – 1300

Германия – 1466.

В Казахстане сегодня бензин АИ-95 стоит от 300 тенге (Туркестан) до 319 тенге (Алматы).

Отметим, активная фаза конфликта между США, Израилем и Ираном началась 28 февраля 2026 года. В ответ на удары коалиции Иран перекрыл Ормузский пролив, который является ключевой артерией мировых поставок нефти. В ночь на 8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. К соглашению присоединился Израиль – за исключением Ливана, где он продолжает боевые действия против проиранской организации "Хезболла".

