#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
538.13
624.88
6.64
Советы

Стало известно, как вычислить разбавленный бензин

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 07:20 Фото: Zakon.kz
На фоне роста цен на нефть и дефицита топлива в мире на рынке участились случаи продажи некачественного бензина. Такое горючее часто разбавляют дешевыми фракциями или растворителями. Это опасно как для автомобиля, так и для водителя, сообщает Zakon.kz.

Эксперты Пермского Политеха рассказали "Газете.Ru", как отличить подделку и какие последствия может вызвать ее использование.

Чтобы соответствовать экологическим стандартам ЕВРО, в бензин добавляют специальные соединения – алкилы, сложные эфиры и спирты. Однако при нарушении технологии или умышленном удешевлении продукта производители могут изменить соотношение дешевых и дорогих фракций или вовсе исключить необходимые добавки.

Ученые отмечают, что самый простой способ проверить бензин – "бумажный тест". Несколько капель топлива нужно нанести на чистый белый лист. Если оно испарится за 1-3 минуты, не оставив следов, перед вами качественный продукт. Жирное пятно или маслянистый ореол, появляющийся через 5-10 минут, указывает на присутствие тяжелых фракций, например керосина или дизельного топлива.

Другой, но гораздо более опасный метод, – проверка горением. На открытом воздухе, вдали от построек, можно поджечь несколько капель топлива в металлической емкости с длинной ручкой. Чистый бензин горит ровным бело-голубым пламенем, а желтоватое или красноватое свечение говорит о наличии примесей – спиртов, воды или тяжелых углеводородов.

Константин Пугин, профессор кафедры "Автомобили и технологические машины" ПНИПУ, подчеркнул, что такие методы не сработают, если бензин разбавлен растворителями вроде ацетона, поскольку эти вещества испаряются и горят схожим образом.

Полноценная проверка возможна только в лабораторных условиях – с помощью газового хроматографа, который определяет состав топлива по десяткам параметров.

Ранее введение моратория на рост цен на топливо объяснил глава МНЭ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Цены на бензин в Казахстане ниже, чем в России и Азербайджане
18:14, 11 января 2024
Цены на бензин в Казахстане ниже, чем в России и Азербайджане
На сколько дней хватит бензина и автогаза в Казахстане
16:08, 15 сентября 2023
На сколько дней хватит бензина и автогаза в Казахстане
Президент Ирана поехал на такси из-за разбавленного бензина в своей машине
02:59, 18 июля 2025
Президент Ирана поехал на такси из-за разбавленного бензина в своей машине
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: