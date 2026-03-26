Покупать доллары нужно сегодня – эксперт

Курс тенге сейчас держится на "горячих" деньгах и дорогой нефти, но что произойдет, если эти "подпорки" исчезнут? Финансовый консультант объяснил Zakon.kz, почему сегодня лучше всего перевести свободные средства в доллары.

По словам казахстанского финансиста Турара Абди, крепкий тенге – явление временное. И, если у вас есть свободные средства, лучше всего их перевести в валюту до начала лета 2026 года, – утверждает эксперт и приводит 4 факта, говорящих о возможном изменении денежного курса.

Навес из "горячих" денег (Carry-trade)

Сейчас тенге искусственно держится на спекулятивном капитале. Иностранные инвесторы берут дешевую валюту за рубежом, меняют ее на тенге и покупают государственные бумаги РК под высокую базовую ставку (18%).

"Сейчас доля нерезидентов в этих бумагах достигла огромной суммы – около 2 триллионов тенге". Турар Абди

Но инфляция замедляется, и ожидается, что летом Нацбанк начнет снижать ставку. Как только это произойдет, иностранцы начнут массово продавать наши бумаги, скупать доллары и выводить прибыль. На рынке образуется резкий дефицит валюты, и курс полетит вверх от текущего уровня, – считает Турар Абди.

Сигнал от правительства

Говоря о внешней торговле, финансист обращает внимание на сложившийся дефицит торгового баланса.

"Мы фундаментально тратим на импорт больше, чем зарабатываем на экспорте". Турар Абди

Понимая это, правительство РК сверстало параметры бюджета исходя из цены на нефть в 60 долларов и курса 540 тенге за доллар. Это прямой ориентир того, к каким значениям будет стремиться государственная политика во втором полугодии, – подчеркивает аналитик.

Крепкий тенге вредит производству

Экономике откровенно невыгоден сильный тенге – он режет экспортную выручку страны – утверждает финансист. К тому же, мы даем преференцию импортным товарам, например, из России. Российский импорт становится дешевым, что наносит сильнейший удар по нашим производителям – им просто нереально конкурировать с такими ценами.

"Чтобы защитить внутренний рынок и наполнить бюджет, ослабление тенге нам просто необходимо". Турар Абди

"Нефтяные качели" и фактор Трампа

Текущая стабильность сильно завязана на дорогую нефть (которая сейчас в районе 100 долларов за баррель из-за конфликта на Ближнем Востоке). Но этот фактор крайне нестабилен.

"Мы видели на днях, как политические заявления способны обрушить нефтяные котировки. Как только эта "геополитическая премия" уйдет и нефть скорректируется ближе к 60 долларов, мы больше не увидим курс USD/KZT ниже 500". Турар Абди

Если сложить весь этот макроэкономический пазл воедино, математика процесса говорит сама за себя, – резюмирует финансовый консультант.

Отметим, что согласно результатам макроэкономического опроса Нацбанка РК, проведенного среди инвестиционных компаний, банков и рейтинговых агентств, в 2026 году медианный прогноз по паре "доллар-тенге" составил 535 тенге. На 2027 год аналитики сделали прогноз курса в 555,1 тенге за доллар, на 2028 год – 578 тенге.