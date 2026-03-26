Финансы

Около 3 млн самозанятых не отчисляют пенсионные накопления

Малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, самозанятые работники, самозанятый работник, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, МСП, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 17:17 Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 26 марта 2026 года на круглом столе в Сенате озвучил ситуацию с отчислением пенсионных накоплений самозанятыми, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в этой ситуации есть большая проблема.

"2,9 млн человек не отчисляют пенсионные. Это самозанятые, ЛПХ, ИП. Если по 20 регионам посмотреть, то в среднем в каждом регионе более 150 тысяч таких самозанятых. По ним работа должна выстраиваться. Это тоже в рамках принятия нового Налогового кодекса, эти самозанятые должны выходить в белую зону, показывать свои обороты, отчислять и, конечно, осуществлять накопления", – сказал Ертаев.

Ранее мы писали о рисках в действующей пенсионной системе.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
О рисках в действующей пенсионной системе Казахстана рассказал министр труда
16:46, Сегодня
О рисках в действующей пенсионной системе Казахстана рассказал министр труда
Снятие части пенсионных: глава Минтруда предлагает повысить пороги минимальной достаточности
16:58, Сегодня
Снятие части пенсионных: глава Минтруда предлагает повысить пороги минимальной достаточности
Пересмотрят ли снятие пенсионных накоплений в Казахстане
13:22, 10 сентября 2024
Пересмотрят ли снятие пенсионных накоплений в Казахстане
Последние
Популярные
Читайте также
"Кайрат" и "Семей" узнали приятные новости о своём рейтинговом месте в футзале
17:22, Сегодня
"Кайрат" и "Семей" узнали приятные новости о своём рейтинговом месте в футзале
Федерация дзюдо Казахстана решила не менять место проведения Grand Slam в Астане
17:08, Сегодня
Федерация дзюдо Казахстана решила не менять место проведения Grand Slam в Астане
Глава ФИФА поздравил сборную Казахстана с победой над Намибией в Астане
16:57, Сегодня
Глава ФИФА поздравил сборную Казахстана с победой над Намибией в Астане
Вратарь "Зенита" оценил уровень "Кайрата" в преддверии матча
16:42, Сегодня
Вратарь "Зенита" оценил уровень "Кайрата" в преддверии матча
