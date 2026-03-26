Около 3 млн самозанятых не отчисляют пенсионные накопления

Фото: Zakon.kz

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 26 марта 2026 года на круглом столе в Сенате озвучил ситуацию с отчислением пенсионных накоплений самозанятыми, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в этой ситуации есть большая проблема. "2,9 млн человек не отчисляют пенсионные. Это самозанятые, ЛПХ, ИП. Если по 20 регионам посмотреть, то в среднем в каждом регионе более 150 тысяч таких самозанятых. По ним работа должна выстраиваться. Это тоже в рамках принятия нового Налогового кодекса, эти самозанятые должны выходить в белую зону, показывать свои обороты, отчислять и, конечно, осуществлять накопления", – сказал Ертаев. Ранее мы писали о рисках в действующей пенсионной системе.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: