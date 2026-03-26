Снятие части пенсионных: глава Минтруда предлагает повысить пороги минимальной достаточности

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах Сената 26 марта 2026 года рассказал, как можно развить накопительную пенсионную систему в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минтруда озвучил результаты анализа изъятий пенсионных из ЕНПФ.

"Сняли порядка 5 трлн накоплений. Мы посмотрели по категориям, и порядка 1 трлн тенге изъяла наша молодежь, то есть люди в возрасте от 20 до 35 лет. Видя такую тенденцию, Министерство труда и социальной защиты населения считает необходимым поднять пороги минимальной достаточности. Это делается для развития накопительной пенсионной системы", – сказал Аскарбек Ертаев.

По его словам, молодежи нужно создать накопления, а не снимать эти излишки при первой же возможности.

"Это хороший инструмент для погашения займов и для лечения, но надо думать и о будущей пенсии. Какая она будет? Какой размер будет? У нас в стране 9,7 млн человек могут работать, из них порядка 2,9 млн никаких отчислений не производят, то есть у них нет накоплений. И завтра с этими гражданами какая может быть проблема? Они будут получать при выходе на пенсию минимальную базовую пенсию – от 35 до 80 тыс. тенге. Сложно прожить на такие деньги. Поэтому порог минимальной достаточности нужно пересматривать, и считаем, что его нужно увеличивать", – мотивировал Аскарбек Ертаев.

Он отметил, что Министерством труда разрабатывается соответствующий проект закона, и далее его нужно будет согласовать с Национальным банком, АРРФР и другими госорганами.

"До осени не будет тянуться. Это будет буквально в течение апреля месяца, мы будем рассматривать увеличение порога минимальной достаточности... Это будет так – если у меня в прошлом году, например, накопилось 2 млн на пенсионном счете, то в этом году у меня порог минимальной достаточности будет 2 млн плюс 8% и плюс 2% – то есть порядка 10% плюсом, и все, что выше этой суммы, я могу снять. Это будет общая формула для всех граждан", – резюмировал Аскарбек Ертаев.

10 февраля 2026 года глава Нацбанка Тимур Сулейменов также предложил ужесточить подходы к порогам досрочных изъятий из ЕНПФ.