О рисках в действующей пенсионной системе Казахстана рассказал министр труда

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 26 марта 2026 года на круглом столе в Сенате рассказал о существующих рисках в пенсионной системе Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, текущая ситуация сохраняет риск по коэффициенту замещения утраченного дохода для вновь выходящих и будущих пенсионеров.

"Если сегодня средний коэффициент замещения дохода по 80% пенсионеров из 2,5 млн пенсионеров составил 44% – сюда включается солидарная, базовая, накопительная, для не получающих накопительную пенсию, то есть из ЕНПФ, средний коэффициент замещения дохода составляет 36%. То есть здесь только солидарная и базовая, что ниже рекомендуемого Международной организацией труда уровня в 40%", – сказал Ертаев.

Он отметил, что в стране сейчас насчитывается порядка 900 тысяч пенсионеров более молодого поколения.

"Они не имеют полного стажа – это 20 лет для женщин, 25 лет для мужчин до 1998 года или достаточных пенсионных накоплений для приобретения пенсионного аннуитета. Сегодня пенсионный аннуитет для женщин составляет 14 миллионов тенге. Для мужчин нужно накопить 10 миллионов 700 тысяч. Кроме того, значительная разница в уровне пенсии наблюдается между пенсионерами, вышедшими на пенсию в различные периоды, и также между получателями пенсии, которые проживали в городе или в селе. То есть если сравнивать, то, к примеру, проживающие в селе на 5,5% ниже получают в сравнении с проживающими в городе", – добавил министр.

В феврале 2026 года в пресс-службе Министерства труда напомнили, что некоторые граждане могут получать пенсионные выплаты раньше установленного возраста и пожизненно.