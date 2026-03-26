#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.33
557.57
5.74
Общество

О рисках в действующей пенсионной системе Казахстана рассказал министр труда

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 16:46 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 26 марта 2026 года на круглом столе в Сенате рассказал о существующих рисках в пенсионной системе Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, текущая ситуация сохраняет риск по коэффициенту замещения утраченного дохода для вновь выходящих и будущих пенсионеров.

"Если сегодня средний коэффициент замещения дохода по 80% пенсионеров из 2,5 млн пенсионеров составил 44% – сюда включается солидарная, базовая, накопительная, для не получающих накопительную пенсию, то есть из ЕНПФ, средний коэффициент замещения дохода составляет 36%. То есть здесь только солидарная и базовая, что ниже рекомендуемого Международной организацией труда уровня в 40%", –  сказал Ертаев.

Он отметил, что в стране сейчас насчитывается порядка 900 тысяч пенсионеров более молодого поколения.

"Они не имеют полного стажа – это 20 лет для женщин, 25 лет для мужчин до 1998 года или достаточных пенсионных накоплений для приобретения пенсионного аннуитета. Сегодня пенсионный аннуитет для женщин составляет 14 миллионов тенге. Для мужчин нужно накопить 10 миллионов 700 тысяч. Кроме того, значительная разница в уровне пенсии наблюдается между пенсионерами, вышедшими на пенсию в различные периоды, и также между получателями пенсии, которые проживали в городе или в селе. То есть если сравнивать, то, к примеру, проживающие в селе на 5,5% ниже получают в сравнении с проживающими в городе", – добавил министр.

В феврале 2026 года в пресс-службе Министерства труда напомнили, что некоторые граждане могут получать пенсионные выплаты раньше установленного возраста и пожизненно.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: