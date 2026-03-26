Общество

Могут ли отменить изъятие части пенсионных из ЕНПФ

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 17:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах Сената 26 марта 2026 года рассказал, могут ли казахстанцам полностью запретить изымать часть накоплений из ЕНПФ, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, могут ли совсем отменить как инструмент изъятие излишков из ЕНПФ, так как, если поднимут пороги минимальной достаточности, он для большинства казахстанцев станет недоступным.

"Он будет доступен. У кого есть хорошие накопления, если будут обращаться за кредитом, за лечением, они могут применять этот инструмент, погашать свой заем или использовать на лечение. Доступность будет, но не такая, как сейчас. Мы эти пороги будем повышать, чтобы больше накопилось, меньше снималось", – отметил Аскарбек Ертаев.

Ранее министр труда и социальной защиты населения предложил поднять пороги минимальной достаточности. Это, по словам Аскарбека Ертаева, делается для развития накопительной пенсионной системы.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
