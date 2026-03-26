Насколько выросли пенсионные активы казахстанцев – данные Нацбанка

Заместитель председателя Национального банка Бинур Жаленов 26 марта 2026 года на круглом столе в Сенате озвучил объемы пенсионных активов ЕНПФ, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что по состоянию на 1 марта 2026 года пенсионные активы ЕНПФ составили 25,9 трлн тенге.

"За предыдущий год они увеличились на 12%, или 2,7 трлн тенге. В целях диверсификации портфеля валютная доля пенсионных активов ЕНПФ поэтапно увеличена и поддерживается на уровне 40%", – сказал Жаленов.

По его словам, для обеспечения реальной доходности в долгосрочном периоде инвестирование пенсионных активов ЕНПФ осуществляется исключительно по рыночным ставкам.

"В структуре портфеля на долю финансовых инструментов, номинированных в тенге, приходится 59,6%, на долю финансовых инструментов, номинированных в иностранной валюте, – 40,4%. Основной объем инвестиций на казахстанском финансовом рынке приходится на государственные ценные бумаги Республики Казахстан в размере 43,0%, а также на облигации субъектов квазигосударственного сектора и банков второго уровня в размере 9,2% и 2,4% соответственно", – добавил спикер.

