Поменять механизм уплаты обязательных пенсионных взносов хотят в Казахстане

Председатель правления АО "ЕНПФ" Жанат Курманов 26 марта 2026 года на круглом столе в Сенате заявил о возможности внесения изменений в механизм уплаты обязательных пенсионных взносов, передает корреспондент Zakon.kz.

Пока, по его словам, инициатива находится на уровне предложения.

"Предложение звучит таким образом, что 5% обязательных пенсионных взносов, из них 4% – направить на индивидуальные пенсионные счета и 1% – на общий счет. Вот это предложение очень перспективное, на наш взгляд. В последние годы мы с госорганами, Нацбанком, Минтруда, АФФРФ тщательно рассматриваем это предложение", – сказал Жанат Курманов.

Также он рассказал, что именно может помочь решить такая инициатива.

"Какими бы большими не были пенсионные накопления, все равно происходит их исчерпание – после 80 лет человек фактически остается только на государственной пенсии. И очень сильно падает коэффициент замещения дохода. Введение схемы, когда за счет 1%-ного счета мы обеспечиваем непрерывность выплаты накопительной пенсии, очень важно для нашей накопительной пенсионной системы", – объяснил Жанат Курманов.

